Exconvencional Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al comando de José Antonio Kast

El anuncio lo hizo el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, a través de un video en el que el propio Fontaine afirma que ya está trabajando en la campaña.

Bernardo Fontaine Talavera (61 años), economista y exconvencional constituyente, oficializó este lunes su ingreso al equipo del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El anuncio lo hizo el republicano a través de un video, difundido en redes sociales, en el que el propio Fontaine asegura que ya está trabajando en la campaña.

“No hay tiempo que perder, el cambio comienza ahora, y yo ya estoy trabajando. Desde hoy me sumo al equipo de José Antonio Kast planificar los primeros días de gobierno. Este equipo lleva meses diseñando propuestas, afinando planes para que, si los chilenos nos dan el honor y la confianza de gobernar el país, el cambio se sienta desde el día 1″, sostuvo el director de empresas en la pieza audiovisual.

“Vamos a empezar a recuperar los barrios, terminar con los abusos del Estado y hacer que la economía despegue. José Antonio Kast tiene la fuerza, la convicción y la hoja de ruta clara. Soy Bernardo Fontaine, y ya empecé a trabajar por el cambio que Chile necesita”, agrega el también director de empresas.

Fontaine estaba desde hace un tiempo colaborando con la candidatura de José Antonio Kast. De hecho, hace dos semanas participó de un encuentro en Chile con el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, en el que participaron también el abanderado presidencial, Cristóbal Valenzuela y el jefe del equipo económico del postulante a La Moneda, Jorge Quiroz.

Bernardo Fontaine es ingeniero comercial, con mención en Economía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y si bien no milita en ningún partido, ha estado ligado a la centroderecha como independiente. Se ha desempeñado laboralmente como director y ejecutivo de empresas como Falabella, Lan, La Polar, y Citibank, además de emprendedor en distintos rubros.

Actualmente, es vicepresidente del directorio y director Independiente de Grupo Security.

En mayo de 2021, fue electo convencional independiente, aunque con un cupo en RN. Posteriormente, fue coordinador y vocero de la campaña por el Rechazo al texto redactado por la Convención en 2022.

En las últimas horas, desmintió a la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, quien manifestó su rechazo al programa de Kast, pues este plantea terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional.

Sobre esto, respondió en su cuenta de X: “Falso. El “Chao préstamo” mantiene los aumentos de pensiones de la reforma. Sustituye el préstamo forzoso de los trabajadores al Estado por bonos emitidos por este. Así, las pensiones suben y los cotizantes se benefician. El 6% se destinará a las cuentas individuales de los trabajadores”.