Frente Amplio toma posesión del Ministerio de Hacienda con llegada de Rodrigo Echecopar como jefe de gabinete de Nicolás Grau

El nuevo líder de la billetera fiscal fichó como su mano derecha al expresidente de Revolución Democrática, economista, al igual que él, pero de la Universidad Católica. Así, Echecopar dejó el cargo que tenía en la Subsecretaría del Interior como jefe de división y pasa a marcar la presencia del Frente Amplio en la cartera que lideró Marcel, vinculado al Socialismo Democrático.

Cinco días como ministro de Hacienda son los que lleva Nicolás Grau, quien arribó al cargo luego de que Mario Marcel renunciara a la cartera el pasado jueves, día en que se realizó un cambio de gabinete en el Gobierno e ingresaron a este Álvaro García Hurtado (PPD), al Ministerio de Economía, e Ignacia Fernández (PS), al Ministerio de Agricultura. Fue este lunes, en tanto, cuando Grau hizo la primera modificación de su equipo cercano de la cartera.

El titular de Hacienda fichó a Rodrigo Echecopar (Frente Amplio) como su jefe de gabinete. Echecopar se desempeñaba hasta hoy en el Segundo Piso de Presidencia, como Jefe de División de Coordinación Interministerial, dependiente del Ministerio del Interior.

Echecopar es economista, al igual que Grau, pero de la Universidad Católica. Cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública de la University College London (Reino Unido). Echecopar es parte del grupo de fundadores de Revolución Democrática, el partido político que tiene su origen en la UC, y que presidió durante dos años, a la vez que trabajaba en el Congreso con los entonces diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric.

A pesar de que Grau es economista de la Universidad de Chile, su relación con Echecopar es estrecha. Es más, el hermano de Rodrigo, Benjamín Echecopar, trabaja en la Subsecretaría de Economía, repartición dependiente del Ministerio de Economía —desde donde migró Grau— como asesor de la División de Competencia y Mejora Regulatoria en temas de libre competencia.

Con la llegada de Rodrigo Echecopar a la jefatura de gabinete del ministro de Hacienda, de ese cargo salió Tatiana Vargas, quien se encargó de liderar ese puesto desde 2022, cuando Marcel asumió como ministro de Hacienda con la llegada del Presidente Boric a La Moneda. Antes Vargas había desarrollado casi toda su carrera profesional en el Banco Central, desde donde también provenía Marcel, que fue su presidente desde 2016 hasta 2022.

La cartera de Hacienda era vista como una perteneciente al Socialismo Democrático, dada la afinidad de Marcel con el Partido Socialista (PS), a pesar de ser independiente. Ahora, la cartera encargada de la billetera fiscal quedó en totalidad en manos del Frente Amplio, partido que antes contaba con representación a través de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (Frente Amplio),