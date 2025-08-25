Van más de 100 casos: Sernac emitió alerta de seguridad ante efectos adversos de pasta de dientes de la marca Colgate

Dentro de los efectos adversos, que se han detectado, se encuentran la irritación bucal, aftas, úlceras, forúnculos, hinchazón bucal, sensibilidad dental, dolor bucal, entre otros.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una Alerta de Seguridad, de carácter voluntario por parte de la empresa, para la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con flúor. Esto, debido a los posibles efectos adversos causados por el saborizante del producto.

Lo anterior surge a partir de una alerta e investigación por parte de la autoridad sanitaria de Brasil. En un inicio se sospechaba que el posible efecto adverso estaría relacionado a fluoruro de estaño, en pastas dentales marca Colgate Total Prevención Activa Clean Mint. Luego de esta investigación, se confirmó que no existían desviaciones de calidad asociadas al producto y su uso seguro, en relación a dicho compuesto.

Sin embargo, sí se detectó que los efectos adversos reportados por algunos consumidores en Brasil podrían estar relacionados eventualmente con una intolerancia del saborizante del producto, motivo por el que la empresa decidió hacer el retiro preventivo de estos. La Alerta de Seguridad emitida por el Sernac incluye 2.375.400 unidades importadas en total, comercializadas entre agosto de 2024 y julio de 2025, de las cuales 1.598.626 unidades ya se encuentran en manos de personas consumidoras, incluyendo los siguientes formatos:

TP COLG Total Clean Mint 75ml – SKU 61046467

TP COLG Total Clean Mint 150ml – SKU 61046468

TP Colgate Total Clean Mint 30g – SKU 61047114

MTB-COL TRV KIT – SKU 61048070

¿Cuáles son los efectos adversos asociados a la pasta de dientes?

Dentro de los efectos adversos reportados por los consumidores se encuentran la irritación bucal, aftas, úlceras, forúnculos, hinchazón bucal, sensibilidad dental y dolor bucal, entre otros. A la fecha de notificación de esta alerta la empresa ya ha recibido 133 reportes de efectos adversos sospechosos que podrían estar relacionados con Colgate Total Clean Mint.

En caso de tener alguno de los productos señalados y presentar algún efecto adverso, se llama a los usuarios dejar de utilizarlo inmediatamente y contactarse con la empresa al 800-200-510 o enviar un correo electrónico a través del sitio web para solicitar el cambio del producto. Además, la empresa confirmó que han procedido a retirar del mercado el stock de productos que aún se encontraba circulando en el comercio y realizando diversos mecanismos de seguimiento de este proceso, en conjunto con la autoridad sanitaria pertinente.

Desde el Sernac recalcaron que los productos cosméticos no están exentos de producir efectos adversos, pudiendo ocasionar algún problema, ya sea en las primeras aplicaciones, como también luego de años de uso. En caso que esto ocurra suspender su uso y realizar la notificación correspondiente ante el Instituto de Salud Pública (ISP).