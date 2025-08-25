“Me quieren silenciar”: Imitador chileno acusa que equipo de Luis Miguel le exigió no usar su imagen tras rumores de supuesta paternidad en redes sociales

El artista Bray On reveló que recibió un requerimiento extrajudicial del equipo legal de Luis Miguel, donde se le exige dejar de usar su nombre, voz e imagen. La controversia surge en medio de rumores de una supuesta paternidad y mientras prepara su primer álbum junto a Kiko Cibrián, exrpoductor del mexicano.

Compartir

Una controversia involucra al cantante Luis Miguel y a su imitador chileno Bray On. Hace pocos días, el artista nacional usó sus redes sociales para compartir un comunicado donde informó que recibió un correo electrónico procedente del equipo legal del “Sol de México”.

De acuerdo al imitador, el documento en cuestión contiene una serie de exigencias legales relacionadas con el uso de la imagen y la voz de Luis Miguel, así como con la difusión de rumores en internet. En su mensaje público, Bray On aseguró sentirse preocupado por la magnitud que ha tomado el caso. Según explicó, nunca imaginó que la situación llegaría tan lejos y menos que recibiría acusaciones formales.

El cantante, que ganó la primera temporada de “Mi Nombre Es”, además manifestó su preocupación por los rumores que circulan en redes sociales, donde incluso se le apunta como hijo de Luis Miguel.

“Quiero ser completamente honesto con ustedes y me siento muy preocupado, porque el tema de la noticia se ha desbordado un poco y ha llegado a un punto que nunca imaginé. He recibido un mail del abogado de Luis Miguel, que me acusa y me exige que aclare ciertas publicaciones y situaciones que, para serles completamente sincero, yo no he provocado”, dijo a través de sus redes sociales.

El imitador detalló que el requerimiento extrajudicial de los abogados del cantante le pide desistir de cualquier uso no autorizado del nombre, imagen y voz de Luis Miguel, con especial énfasis en contenidos generados con inteligencia artificial.

“Todo esto es por el rumor de la supuesta paternidad que se ha generado en redes”, dijo el cantante nacional. Además, aseguró que va a aclarar el tema de la paternidad este 28 de agosto, según adelantó en sus redes.

“El abogado me ha puesto condiciones para cantar, lo que me hace sentir que me quieren silenciar (…).¿De qué me acusan? ¿De cantar canciones de una leyenda? Siempre lo he hecho con respeto”, señaló Bray On, quien aparte de la imitación ha iniciado una carrera propia, pero en algunos de sus shows sigue cantando temas de Luis Miguel.

En paralelo a la polémica, el cantante prepara su primer álbum de la mano del productor y músico Kiko Cibrián, quien ha trabajado en distintos proyectos de Luis Miguel, como “Aries”, “Segundo Romance” o “Nada es igual”, álbumes que contienen parte del repertorio clásico del cantante mexicano.

“Me ha costado mucho llegar hasta aquí y estoy muy concentrado en mi música. Lo que más me duele es que esto afecta a mi familia”, confesó.

Actualmente, Cibrián colabora con el imitador en el lanzamiento de su primer álbum, lo que ha generado reacciones encontradas en redes sociales.