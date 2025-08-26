Alberth “Jaulita” Bahamondes y su camino a la UFC: “Nunca he sentido presión por ser el hermano de La Jaula”

El joven de 17 años tiene un récord profesional de 5-1-0, y peleará el próximo 25 de septiembre en FFC Chile contra el brasileño Thiago Neves. El hermano menor de la "Jaula" Bahamondes tiene claro su objetivo en las artes marciales mixtas: llegar a la UFC y ser campeón del mundo. "Soy un chico que sueña con llegar a las grandes ligas, y solamente de la mano de dios se va a poder lograr", asegura.

Alberth “Jaulita” Bahamondes viene de una familia ligada a las artes marciales mixtas. Su padre Manuel fue campeón sudamericano de kickboxing y su hermano, Ignacio “Jaula” Bahamondes, brilla en la UFC. A sus 17 años, la joven promesa chilena entrena en el Team Jaula Bahamondes y tiene un récord profesional de 5-1-0. “Soy un chico que sueña con llegar a las grandes ligas, y solamente de la mano de dios se va a poder lograr”, dice.

En septiembre del año pasado, ganó el título de Empire MMA en Colombia luego de someter en la primera ronda a Jesús Castillo. Y el próximo 25 de septiembre en FFC Chile, peleará contra el brasileño Thiago Neves.

En conversación con The Clinic, la “Jaulita” Bahamondes habla sobre su meta de llegar a la UFC, su perspectiva sobre la MMA en Chile y su relación con su hermano mayor.

–¿Cómo proyectas tu carrera a corto y largo plazo?

–No me preocupo mucho de eso. Sé que Dios va a hacer todo lo que debe hacer y va a poner a cada persona y lugar en el momento que deba hacerlo.

–¿La meta es llegar a la UFC?

–La meta es llegar a la UFC y poder pelear contra los mejores del mundo. Quiero ser campeón del mundo en la UFC.

–¿Cómo ves la disciplina en nuestro país en comparación al extranjero en materia de preparación, infraestructura y cobertura de medios?

–No estamos mal. Podemos seguir creciendo pero todo es de a poco. Nada es tan apresurado. La verdad siento que infraestructura también es buena. Hay buenos gimnasios, y grandes. Solamente necesitamos el apoyo del Gobierno y que las marcas se interesen en los peleadores para poder cubrir viajes, campamentos y cortes de peso.

La relación de la “Jaulita” Bahamondes con su hermano mayor

–¿Cómo es la relación con tu hermano? ¿Entrenan juntos?

–Es súper buena. Creo es una de las mejores relaciones que tengo con todos mis hermanos. No entrenamos juntos porque él está en Estados Unidos y yo en Chile. Pero pronto me voy a ir a entrenar con él allá.

–¿Te aconseja? ¿Tienes alguna anécdota con él?

–Una vez peleamos con pocas horas de diferencia. Yo peleé el 13 de septiembre y él el 14, cuando noqueó al “Loco” Torres. Le dije, “hermano, dime algo para poder entrar con fuerza”. Y me dijo “Haz tu pega y pégale”. Yo le dije “okay, te voy a hacer caso” (cuenta entre risas).

–¿En algún minuto has sentido presión por ser el hermano de la Jaula?

–Nunca he sentido presión por ser el hermano de la Jaula. Ignacio siempre ha comportado igual conmigo: siempre ha sido de la misma forma, nos tenemos el mismo cariño y nos hemos amado igual. Siento que no hay presión por ser su hermano. Creo que si existiría presión si fuera distinto conmigo. Pero como no lo es, puedo decir que es mi hermano. Además estamos en caminos distintos, él está en Estados Unidos y yo en Chile. Todo es muy distinto. Y solo Dios sabe cuando nos va a unir.