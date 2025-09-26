Alberth “Jaulita” Bahamondes somete con un mataleón y logra su sexta victoria como profesional: “Fue una experiencia extraordinaria”

La joven promesa se lució en la pelea estelar del FF96 al someter en el primer round al brasileño Tiago Neves. "Creo que una de las mejores que he tenido en estas siete peleas como profesional. Agradecido de Dios porque me hizo vivir algo que nunca había sentido", afirmó la "Jaulita" Bahamondes.

Compartir

El Gimnasio Municipal de Macul fue el escenario del evento número 96 de la Final Fight Championship (FFC), una de las promotoras más grandes en latinoamérica. Para esta edición, la cartelera la protagonizó Alberth “Jaulita” Bahamondes, una de las mayores promesas del MMA chileno.

El hermano de la “Jaula” encabezó el combate estelar de la jornada, donde enfrentó al brasileño Tiago Neves. Y cumplió las expectativas con creces. A la mitad del primer asalto, Bahamondes le ganó la espalda a Neves y lo sometió con un mataleón. Con la victoria, el récord profesional del joven chileno de 17 años se estiró a 6 victorias y una derrota.

El gran triunfo de la “Jaulita” Bahamondes

En conversación con The Clinic, la “Jaulita” comentó sobre su triunfo y el plan de pelea que llevó a cabo para superar a Tiago Neves. “El triunfo de ayer lo viví de manera increíble. Tuve a mi hermano del norte, a mi hermano mayor, a mi hermana chica, y mi hermano adoptivo. Simplemente faltó mi hermano Ignacio, que aunque no pudiera estar, sé que estuvo conmigo en la pelea”

“Fue una experiencia extraordinaria. Creo que una de las mejores que he tenido en estas siete peleas como profesional. Agradecido de Dios porque me hizo vivir algo que nunca había sentido“, agregó Bahamondes.

Para el peleador la clave de la pelea pasó por “simplemente agradecerle a Dios en todo momento, desde antes de la pelea hasta ahora. Sin él nada de lo que vieron en la pelea hubiera ocurrido”.

Según Bahamondes el plan original de la pelea era poder boxear al luchador brasiñelo. “Pero siempre tiene que haber un plan b para que salga todo perfecto. Ese era el plan b, lucharlo y tratar de someterlo con un mataleón. Y así salió“, comentó la “Jaulita”.

Sobre su próxima pelea, el joven peleador se lo toma con calma, pero siempre con Dios por delante. “Lo que Dios quiera va a ser el próximo desafío. Él sabe cómo hace las cosas, lo que Dios quiera“.