Críticas de Lautaro Carmona a Mario Marcel provoca ofensiva del comando de Jara hacia timonel PC

Que el presidente del PC cuestionara la gestión del exministro de Hacienda, aludiendo a que no se priorizaba la "necesidad social", generó la molestia del equipo de la candidata presidencial del oficialismo. "Para Carmona parece que el tema de la responsabilidad fiscal es algo de otro planeta, que se preocupa gente con poco corazón", reprochó el senador Ricardo Lagos Weber, vocero de Jeannette Jara, quien afirmó que cada intervención del líder PC "en los últimos seis meses genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura".

“Siempre topamos en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social”. Esa fue la frase que salió de la boca del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, al comentar con pocas flores, a diferencia del resto del oficialismo, la salida del gabinete de Mario Marcel, quien el jueves renunció al Ministerio de Hacienda.

El líder del PC planteó el domingo en Radio Nuevo Mundo que la administración de las arcas fiscales por parte de quien fuera en su momento presidente del Banco Central tuvo muchas “observaciones”, las que provenían de “los trabajadores públicos, de otros sectores, de situaciones de por qué no tenemos más presupuesto para parar definitivamente una lucha por mejorar la situación de la salud pública o el tema de la educación pública“.

Mario Marcel en la ceremonia del centenario del Banco Central el pasado viernes, ya como exministro de Hacienda. Foto: The Clinic.

Ese antecedente lo llevaba a que no podía decir que la Marcel “está bien renunciado (…) porque no conozco quién tomó la iniciativa. ¿Él renunció o le pidieron la renuncia?”, preguntó, y afirmó que ninguna directiva de los partidos políticos estaba al tanto de la salida del ahora exlíder de Hacienda.

Vocero de Jara: “No se termina de convencer de que es la candidata de sus filas, y no están dispuestos a respaldarla me parece”

Así, desde México —donde espera reunirse con representantes del partido Morena, el oficialismo mexicano—, las declaraciones del timonel PC alertaron a dirigentes en Chile y a quienes están en el terreno de la candidatura presidencial del oficialismo, en manos de Jeannette Jara (PC).

Fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), uno de los voceros de campaña, quien salió al ruedo para referirse a los dichos de Carmona. En conversación con CNN Chile, el parlamentario afirmó que “sorprende un poco las palabras del dirigente del PC, presidente del mismo, porque van a contrapelo de todo lo que se ha planteado por parte del oficialismo“.

En ese sentido, el vocero dijo que el propio Marcel se hizo cargo de “algunos déficits que había tenido su gestión”. Uno de los temas que abordó la semana pasada el exministro de Hacienda como uno de las heridas que le había dejado su paso por el Gobierno fue el rechazo a la reforma tributaria, en marzo de 2023, y el falló en el cálculo del déficit fiscal de 2024.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de la candidatura de Jeannette Jara. Foto: Agencia UNO.

Pero, a pesar de aquello, afirmó Lagos Weber, “hay una opinión favorable del rol que jugó (Marcel), del darle prioridad al sector privado, de ejercer la responsabilidad fiscal, que no es un prurito de un sector de economistas liberales o neoliberales”.

Por lo mismo, dijo que, a raíz de las críticas de Carmona, “para él parece que el tema de la responsabilidad fiscal es algo de otro planeta, que se preocupa la gente con poco corazón”.

Y sumó: “Cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos seis meses, cada una de ellas, genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura (…). Me cuesta entenderlo. No sé si es el minuto de hacer análisis políticos, pero no colabora, realmente. Es como que estuviera incómodo con todo lo que se hizo”.

Lagos Weber continuó sus reproches y afirmó que no entendía el “sentido de las declaraciones” de Carmona. En esa línea, reflotó lo que fue el proceso para el PC de elegir a su candidato presidencial a finales de marzo e inicios de abril, en lo que fue una resistida nominación hacia el nombre de la exministra del Trabajo.

“Tengo la impresión, cuando uno ve estas declaraciones permanentes, aportillando, que es como que (Carmona) no se termina de convencer de que es la candidata de sus filas, y no están dispuestos a respaldarla me parece. Uno tiene que respaldar de distintas formas: activamente, buscando elementos positivos. Pero también uno respalda bien cuando evita hacer declaraciones que pueden mermar“, concluyó Lagos Weber, quien resaltó que la imagen de Jara —la que, dijo, le permitió avanzar en los proyectos que destacan en el comando, como las 40 horas laborales, la reforma de pensiones o el aumento del salario mínimo— “se ve dañado cuando de sus propias filas dicen que el Gobierno hace mal las cosas“.