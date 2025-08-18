Jeannette Jara ficha a nuevas figuras para su comando y reestructura su propuesta de primarias con nuevos “lineamientos programáticos”

La abanderada de "Unidad por Chile" oficializó el fichaje del senador Ricardo Lagos Weber (PPD), además de la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio), de presidentes de partidos, entre otros, a su equipo de campaña. A su vez, presentó su programa de gobierno "Un Chile que cumple", con el cual busca desligarse del que presentó en las elecciones primarias de su sector y que le han generado tropiezos en su candidatura.

En el mismo día en que estaba contemplado que presentara sus nuevos “lineamientos programáticos“, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), dio a conocer, quiénes son los nuevos integrantes a su comando de campaña.

Fue el 31 de julio, un mes después de haber ganado la primaria oficialista, cuando Jara presentó a la “primera parte” del equipo de su candidatura, que desde entonces anticipó que se sumarían más personas. Durante esta jornada su equipo dio a conocer oficialmente la integración de nuevos actores, con nuevos roles.

Así es el caso de los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alejandra Sepúlveda (Ind.-ex FRVS), quienes tendrán espacio como voceros de la campaña. A ellos les acompañarán los diputados Tomás Hirsch (AH) y Gael Yeomans (Frente Amplio), exjefa de campaña de Gonzalo Winter en la campaña de primarias.

Asimismo, también se dio a conocer un nuevo equipo de relacionamiento con la sociedad civil. Dicho espacio tendrá foco en el sector empresarial, las artes y las culturas, y las iglesias evangélicas. Para el primer grupo el designado fue el diputado Eric Aedo (DC); para el segundo la diputada Ana María Gazmuri (AH), exvocera de Jara en primarias; y para el último grupo el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, quien hasta hace unas semanas era militante de Acción Humanista (AH), uno de los partidos que se restó de la “lista grande” parlamentaria del oficialismo.

También se dio a conocer de un nuevo equipo de contenidos, el que tendrá frentes temáticos. En el caso de seguridad pública, quien asumió un rol fue el diputado Raúl Leiva (PS). En vivienda, en tanto, el seleccionado fue el arquitecto y premio nacional en 2024 de esa disciplina, Cristián Castillo.

Por el lado de la salud, en tanto, fue escogida la exministra Jeannette Vega (PPD), quien estuvo a cargo de esa cartera durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric. Vega era una de las propuestas que se hizo por parte del PPD y del entorno de Carolina Tohá para que adoptase un rol en la candidatura. En tanto, para temas de trabajo fue designada la también exministra de la cartera y secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss.

En tanto, el comité estratégico verá nuevas incorporaciones, como la de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, y el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Se precisó que Krauss también será parte del comité estratégico, además del de contenidos.

Por último, se oficializó el rol de Susana González, exjefa de gabinete de la ministra vocera Camila Vallejo (PC) en la Secretaría General de Gobierno (Segegob). González será coordinadora de comunicaciones del comando.

Programa “Un Chile que cumple”

Asimismo, el equipo de Jara dio a conocer el nuevo programa de gobierno la candidata de cara a la primera vuelta de noviembre.

En las últimas semanas la abanderada oficialista vio cómo la inclusión de determinados temas, como la nacionalización del cobre y el litio, le jugaron en contra en sus participaciones en debates y foros presidenciales.

De hecho, tanto fue así que afirmó que se trató de un “error” haber incluido una idea como la nacionalización, y que, por motivo de aquello, el responsable de haberlo hecho, Fernando Carmona, economista PC y exjefe programático de Jara en primera vuelta, estaba fuera del actual equipo que compone los contenidos de su candidatura.

En el nuevo programa, llamado “Un Chile que cumple” puso el énfasis en la línea de “fortalecer la seguridad pública, mejorar las condiciones de salud, educación y vivienda, junto a un crecimiento económico que genere mejores condiciones de empleo y calidad de vida”.

El escrito llevaba, en su portada de tapa dura, una imagen de Jara sonriendo junto a una mujer. “Aquí está el programa“, dijo Jara sosteniendo el documento anillado e impreso a color.

Jara junto a los nuevos fichajes de su comando con el programa de gobierno “Un Chile que cumple”. Foto: captura de pantalla.

La muestra se dio a un día de que la candidata inicie una gira por el país, que incluirá la visita a 28 ciudades y que tendrá su puntapié inicial mañana martes en la Región de Valparaíso.

“Invitamos a todas y todos a participar de un proceso de escucha y diálogo ciudadano, social y técnico que nos permita incorporar las voces de quienes viven y trabajan en cada rincón del país. Y más importante aún: que piensan distinto, pero que comparten el anhelo de ser parte de un Chile que cumple”, dijo la abanderada del oficialismo.

Como temáticas centrales, en seguridad pública se habló de proponer un “cambio de estrategia” a través de la perfección del dinero proveniente del narcotráfico. Sobre crecimiento económico, se habló de “bases sólidas y justas“.

“Queremos un país que crezca pero que lo haga distribuyendo de mejor manera esa riqueza. Eso significa apoyar a las pymes, diversificar la matriz productiva, apostar por la innovación y fortalecer la minería con valor agregado“, detalló Jara.

Sobre salud se habló de una propuesta de “salud a tiempo”, mientras que en vivienda se marcó el punto de “más viviendas y mejores barrios”. En educación, a su vez, se enfatizó la idea de una transformación “de fondo” con “educación pública de calidad, gratuita y universal, con más recursos, con más apoyo a docentes”.

También se resaltó una transición energética “justa, a través del desarrollo de energías renovables”, y la intención de “hacerse cargo de la igualdad de género y derechos sociales, junto con fortalecer la institucionalidad, la democracia y la posición de Chile en el mundo como un actor con soberanía, que impulse la integración latinoamericana, comercio justo y cooperación internacional en ciencia, cultura y tecnología“.