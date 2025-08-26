El nuevo rol de Francisco Loehnert en Grupo Kaufmann tras la quiebra de Awto: asumirá la gerencia de Innovación y Digitalización

A través de un correo interno, se informó que Francisco Loehnert, quien fuera CEO y fundador de Awto, estará a cargo de la gerencia de Innovación y Digitalización de Grupo Kaufmann a partir del 1 de octubre. En su nuevo rol, señalan desde la empresa, tendrá la misión de "articular de manera integrada la innovación y la cultura digital en nuestra compañía con el equipo de MOV.E y Transformación Digital".

En un inesperado giro, Awto -startup de movilidad ligada al Grupo Kaufmann- comunicó a fines de marzo que sus vehículos apagaban los motores, en medio de un entorno desafiante, cambios en la demanda, y dificultades para acceder al financiamiento necesario para la sostenibilidad del negocio, según señalaron en una declaración pública.

Con esta determinación, dejó de latir el corazón del negocio venture de Kaufmann, la empresa que comercializa Mercedes-Benz en Chile, que en 2016 apostó por el emprendimiento con la creación de esta firma de arriendo flexible de autos.

Uno de los más afectados fue Francisco Loehnert, exCEO y fundador de Awto, porque previo a su clausura -de acuerdo a lo que consignó Diario Financiero (DF)-, la plana ejecutiva había evaluado al menos tres opciones para mantener a flote la operación: renegociar las deudas, incorporar un nuevo socio capitalista, o impulsar un aumento de capital entre los actuales accionistas. Sin embargo, ninguna de esas alternativas prosperó.

Pese a que la compañía no estaba en quiebra, los accionistas optaron por bajar la cortina antes de que la situación se deteriorara aún más.

En ese entonces, Loehnert indicó a DF MAS que “cambios en las tendencias mundiales y el entorno económico hicieron que este proyecto no prosperara. Hubo un proceso en que se contrataron asesores, y dentro del plan de crecimiento se buscó inversionistas durante más de un año. Lo anterior, dado que los proyectos de innovación requieren inversiones constantes y diversas rondas de levantamiento de inversiones”.

“En esta última ronda, pese a que la empresa mantuvo su plan de crecimiento, no se encontraron nuevos inversionistas. Dado esto, el plan de funcionamiento y crecimiento perdió viabilidad”, acotó.

El nuevo rol de Loehnert en Kaufmann

Pero lo cierto es que Loehnert ya tiene una nueva misión al interior del Grupo Kaufmann: en un correo interno enviado el 11 de agosto, Rodrigo Gómez, controller corporativo de la empresa, informó sobre una reorganización en la que participa el ingeniero comercial.

“Con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestro propósito de entregar servicios extraordinarios de movilidad, a partir del 1 de octubre, se reorganizarán el área de MOV.E y Transformación Digital bajo la nueva Gerencia de Innovación y Digitalización, la que tendrá como propósito la identificación, diseño e implementación de soluciones innovadoras que generen valor sostenible para los clientes, colaboradores y la organización”, se lee en el mail al que tuvo acceso The Clinic.

Agrega que “esta nueva gerencia estará a cargo de Francisco Loehnert, quien se desempeñaba como Gerente general de Awto, con el objetivo de articular de manera integrada la innovación y la cultura digital en nuestra compañía con el equipo de MOV.E y Transformación Digital. Esta estructura estará bajo la dependencia de mi persona”.

Tras ello, Gómez dice: “estamos seguros de que estos ajustes nos permitirán seguir avanzando con convicción, fortaleciendo nuestras capacidades internas y apostando por una cultura de innovación que genere valor para los desafíos futuros”.

En este nuevo rol Loehner liderará la transformación digital de la compañía, apoyará la digitalización de sus líneas de negocio tradicionales e impulsará nuevas iniciativas de movilidad innovadora y servicios digitales, en línea con las tendencias tecnológicas que marcarán el futuro de la industria automotriz.