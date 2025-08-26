Gobierno lamenta que exbrigadier José Zara saliera de Punta Peuco sin entregar información sobre detenidos desaparecidos

José Zara cumplió 15 años de condena por su participación en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en 1974. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lamentó que el ex integrante de la DINA "haya terminado su condena sin contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada".

El Gobierno lamentó que el brigadier en retiro del Ejército, José Zara, cumpliera su condena y saliera del Penal Punta Peuco por el denominado “Caso Prats” sin entregar información que permitiera dar con el paradero de las víctimas de la dictadura.

Zara fue condenado a 15 años de cárcel en 2010 por el asesinato del comandante Carlos Prats y de su esposa Sofía Ester Cuthbert. El hecho ocurrió el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires en Argentina.

Según consta en las investigaciones, el ciudadano estadounidense que ayudaba a la DINA, Michael Townley, fabricó una bomba que instaló bajo la caja de velocidades del vehículo en el que se trasladaría Prats junto a su esposa y que hizo detonar a distancia. Townley confesó la autoría del atentado a la justicia de Estados Unidos. Años más tarde, Manuel Contreras fue condenado por la muerte del matrimonio mientras que José Zara fue apuntado como cómplice de lo ocurrido.

Con respecto a su liberación, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, utilizó su cuenta de X para señalar que “como Gobierno, lamentamos que el exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), José Zara, haya terminado su condena sin contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada“.

“Más aún, en este año, que se cumplen 50 años de la macabra Operación Cóndor, y 51 años del asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert”, añadió.

El perdón que pidió José Zara

Zara fue uno de los 10 detenidos de Punta Peuco que en 2016 firmaron una carta pidiendo perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 17 años que duró la dictadura. “Yo creo que Dios está haciendo algo extraordinario en este país, porque esto no habría sucedido hace algunos años atrás, personas que están dispuestas a pedir perdón. Públicamente, leyeron y pidieron perdón por todo el daño causado”, informó en ese entonces el sacerdote Pablo Álvarez según rescató Radio Cooperativa.

Quien también participó de dicha ceremonia fue el sacerdote Mariano Puga, quien hizo hincapié en que el perdón necesariamente debe estar acompañado de reparación. “Es que no puede haber perdón si no hay reparación y aporte a la Justicia y aporte de la información que ellos manejan y que no han planteado a los Tribunales de Justicia”, recalcó en ese momento.