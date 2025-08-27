A dos días de ser liberado de Punta Peuco, detienen a brigadier (r) José Zara por muerte de exsecretaria de Orlando Letelier

La tarde de este miércoles se confirmó la detención del brigadier en retiro y exintegrante de la DINA, José Zara, tras ser puesto en libertad la madrugada de este martes. Esto, luego que Zara cumpliera 15 años de condena en Punta Peuco por el Caso Prats.

Según información de The Clinic, Zara está detenido en el marco de la investigación por el homicidio de Ronni Moffitt, secretaria del excanciller Orlando Letelier. De esta forma, fue trasladado hasta el Regimiento de Policía Militar. Moffitt y Letelier fueron asesinados el 21 de septiembre en 1976 en Washington, Estados Unidos tras sufrir un ataque con una bomba. Dicho aparato fue instalado bajo el piso del vehículo en el que se movilizaban ambos.

Zara fue condenado a 15 años de cárcel en 2010 por el asesinato del comandante Carlos Prats y de su esposa Sofía Ester Cuthbert, condena que cumplió al interior del penal Punta Peuco. El hecho ocurrió el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires en Argentina.

El perdón de José Zara

Zara fue uno de los 10 detenidos de Punta Peuco que en 2016 firmaron una carta pidiendo perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 17 años que duró la dictadura. “Yo creo que Dios está haciendo algo extraordinario en este país, porque esto no habría sucedido hace algunos años atrás, personas que están dispuestas a pedir perdón. Públicamente, leyeron y pidieron perdón por todo el daño causado”, informó en ese entonces el sacerdote Pablo Álvarez según rescató Radio Cooperativa.

Quien también participó de dicha ceremonia fue el sacerdote Mariano Puga, quien hizo hincapié en que el perdón necesariamente debe estar acompañado de reparación. “Es que no puede haber perdón si no hay reparación y aporte a la Justicia y aporte de la información que ellos manejan y que no han planteado a los Tribunales de Justicia”, recalcó en ese momento.