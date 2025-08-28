La trágica muerte de Ronni Moffitt, la víctima accidental del atentado a Orlando Letelier cuya muerte se le imputa hoy al brigadier (r) José Zara

El pasado miércoles 27 de agosto, el exintegrante de la DINA, José Zara, fue detenido a horas de ser liberado de Punta Peuco, donde cumplió una condena de 15 años por el Caso Prats. Esta vez, por el homicidio de Ronni Moffitt, la asistente de Orlando Letelier que también se encontraba en el auto al momento del atentado de 1976. Ese día, el exministro de Allende llevó al trabajo en su auto a Ronni y su marido. No era lo habitual, pero a la pareja se le había averiado su auto y Letelier les hizo el favor.

Compartir

El pasado miércoles 27 de agosto se detuvo a José Zara, brigadier en retiro y exintegrante de la DINA. El exmilitar había sido puesto en libertad 24 horas antes, este martes 26 de agosto, del penal Punta Peuco tras cumplir 15 años de condena por el Caso Prats.

Zara fue detenido por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (Bridehu) de la PDI en el marco de la investigación por el homicidio de Ronni Moffitt, la asistente de 25 años del excanciller Orlando Letelier. Ambos fueron asesinados el 21 de septiembre en 1976 en Washington, Estados Unidos producto de un atentado perpetuado por la DINA.

Recordemos que Orlando Letelier había sido embajador del Gobierno de Allende ante los Estados Unidos de Norteamérica. Durante ese mandato, también fue su ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Ronni Moffitt: la asistente y amiga de Letelier que se encontraba en el auto durante el atentado

Orlando Letelier y Ronni Moffitt fallecieron debido a una bomba que fue colocada debajo del piso del auto en donde se movilizaban. En el vehículo también se encontraba Michael Moffitt, el marido de Ronnie, que logró sobrevivir al atentado.

El día de la tragedia, Letelier viajó en su Chevrolet del 75 hacia su trabajo con dos colegas: Ronni Moffitt y Michael Moffitt, su marido. No era habitual que Orlando llevara pasajeros, pero el auto de la pareja recién casada se había echado a perder el día anterior.

Ronni y Michael eran amigos de Orlando y su esposa Isabel. La noche anterior habían estado en casa del excanciller comiendo. Luego de la cena, como su auto se había averiado, Letelier les prestó el suyo para regresar a su casa, con el acuerdo de que pasaran a buscarlo en la mañana para dirigirse al trabajo.

Durante el trayecto en el auto, según lo que contó Michael, el único sobreviviente, Ronni y Letelier iban tranquilamente conversando sobre un libro de ciencias que habían leído de niños. Ellos no lo sabían, pero detrás los seguía un Ford gris donde venían dos hombres de la DINA.

Uno de ellos, sostenía un beeper metálico de dos botones que estaba conectado al encendedor del Ford. De un momento a otro, Michael escuchó un extraño pitido, y se vio un destello de luz justó detrás de la cabeza de su esposa.

El pequeño ruido fue seguido de una estruendosa explosión que se escuchó a 800 metros de distancia del auto, en el Departamento de Estado. “Es un trauma que permanecerá conmigo por el resto de mi vida”, cuenta el marido de Ronni en el libro que relata la tragedia; “Ghosts of Sheridan Circle”.