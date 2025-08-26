Porcel TV, el nuevo canal que apuesta por influencers y rostros como Mauricio Pinilla y Nicolás Larraín para abrirse paso en el streaming chileno

El canal creado por Leonardo “Lalo” Prieto debutó en YouTube y Zapping, suma más de 24 mil seguidores y apuesta por influencers y figuras reconocidas.

En marzo de este año se estrenó un nuevo canal de streaming en una industria que crece año a año en Chile. Porcel TV debutó a través de YouTube de la mano de Leonardo “Lalo” Prieto, guionista y director de películas como Stefan vs Kramer. La apuesta incluye reconocidos rostros como Mauricio Pinilla y Nicolás Larraín, entre otros.

El proyecto ya suma más de 24 mil seguidores en YouTube. Solo como referencia, el canal digital de Julio César “Yuli” supera los 65 mil seguidores, aunque con varios meses más al aire. Porcel TV se presenta como un espacio de “streaming chileno donde se respira buena onda”.

Durante este tiempo han pasado distintos invitados por sus programas, desde los candidatos presidenciales Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami, pasando por Johan Kaiser, hasta artistas como los legendarios Inti-Illimani o Dani Ride.

Para captar la atención de nuevos seguidores, en las primeras semanas del canal se propusieron un récord: transmitir en vivo durante 100 horas ininterrumpidas. La maratón comenzó el 21 de abril a las 8:00 a.m. y terminó el viernes 25 a las 12:00 del día. Todo un desafío en la búsqueda de posicionarse como un canal digital chileno.

El canal se transmite por redes sociales y también a través de Zapping en Chile y Perú, con una programación que actualmente dura ocho horas, pero que espera llegar a 12. Su base de operaciones se encuentra en calle Tegualda, en el corazón de Barrio Italia, en la comuna de Providencia.

Según consignó el Diario Financiero, Porcel TV tiene 43 empleados y 20 de ellos son rostros de los programas. La mayoría son influencers que amplifican los contenidos del canal a través de sus propias redes sociales.

El mismo medio detalla que el canal es 80% propiedad de Prieto, un 10% del empresario Ricardo Larraín (Tecnofast) y otro 10% de Rodrigo Ferrari, ejecutivo de Unilever. Para poner en marcha el proyecto realizaron una inversión inicial de $1.000 millones, destinada principalmente a tecnología de última generación, como cámaras sin camarógrafos, potentes equipos de iluminación y de edición.

Según el creativo, la audiencia a la que hoy apuntan es amplia, entre 20 y 40 años, aunque han logrado capturar preferentemente el segmento de 28 a 34 años. Además, aseguró a DF que el perfil socioeconómico es muy diverso, “desde Las Condes hasta Puente Alto”.