Santiago inicia restauración del histórico edificio del Correo Central: fachada del monumento de Plaza de Armas está rayada y con deterioro

La municipalidad de Santiago junto a Correos de Chile y Easy iniciaron un trabajo colaborativo para restaurar el histórico inmueble, que hoy presenta problemas en su pintura, además de sufrir rayados de grafitis.

Mediante una alianza público-privada, la Municipalidad de Santiago presentó hoy el inicio de los trabajos de restauración de la fachada del histórico edificio del Correo Central, ubicado en Plaza de Armas, que estaba con gran deterioro producto de sus más de 140 años.

El municipio realizará esta mantención del inmueble gracias a una inversión conjunta con Easy y Correos de Chile, empresa que utiliza hoy este edificio. Este convenio se asimila a lo realizado por la misma casa edilicia con el Teatro Municipal de Santiago, que también a través de una alianza con Easy lograron restaurar el emblemático edificio.

Todo este trabajo se realiza en el marco de un plan integral de rescate patrimonial y revitalización del centro de Santiago, impulsado por el alcalde Mario Desbordes.

El jefe comunal afirmó que “casi el 80% de los edificios que son monumentos históricos están en la comuna de Santiago. En ese contexto, nos pareció importante conversar con Correos de Chile”. Actualmente, el edificio se utiliza solo en su primera planta. El alcalde comentó que están analizando la posibilidad de un comodato con la empresa para que el municipio pueda utilizar las otras plantas.

“Los edificios se van deteriorando cuando no son utilizados y esta es una joya de nuestra Plaza de Armas de Santiago. En ese contexto hemos planteado usarlo, pero por supuesto también restaurarlo, porque esto no es solo una pintura, no es solo limpiar, eso es muy importante, pero además esto es darle vida al edificio y recuperarlo para Chile, para la cultura, para el turismo”, aseguró.

La restauración del histórico edificio de Correo Central

El edificio de Correo Central ha sufrido diferentes intervenciones en su historia, hasta llegar al diseño que tiene hoy. El predio data de 1550, y Pedro de Valdivia residió ahí. Desde mediados del siglo XIX fue sede presidencial, y en 1881 sufrió un grave incendio que implicó una severa reconstrucción. En 1882 comenzó su restauración, que derivó al diseño neoclásico francés que se conoce hoy.

Ahora se someterá a una importante restauración de fachada, producto del deterioro que tiene en la actualidad el inmueble por fuera. En algunos sectores ha sufrido rayados, mientras que la pintura se ha ido descascarando con el tiempo.

La intervención impulsada por Santiago contará con el respaldo técnico de Easy y Fundación Siete Sueños. El trabajo se ejecutará respetando los estándares de conservación patrimonial.

Con ello, se avanzará en la reposición de elementos faltantes, el reforzamiento de anclajes, la reproducción de ornamentos y un tratamiento integral de las superficies exteriores, garantizando así la protección de su valor patrimonial, y dejando espacio a futuras mejoras.