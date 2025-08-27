Adelantan el primer pronóstico para estas Fiestas Patrias: “Sistemas frontales” entre el 15 y 22 de septiembre para la zonas centro y sur de Chile

Se acerca septiembre y con él las esperadas Fiestas Patrias. El primer adelanto del pronóstico para la semana del 18, publicado por Meteored, anticipa lluvias para la zona centro y sur del país. Esta "anomalía semanal de precipitación" se verá entre los días 15 y 22 de septiembre.

Meteored dio a conocer el pronóstico de nuestro país para el mes de septiembre y adelantó lo que todos quieren saber: cómo estará el tiempo para nuestras Fiestas Patrias. Lo que arrojó esta primera medición, es que se esperan lluvias para la zona centro y sur de Chile durante la semana del 18.

El análisis publicado por la plataforma meteorológica advierte posibles lluvias durante septiembre. Las precipitaciones se concentrarán en las regiones de Los Lagos y Aysén. Se acumularán más de 150 milímetros en Puerto Montt y sobre los 60 milímetros en Coyhaique.

Además, se pronostican lluvias entre las regiones de Coquimbo y Maule. En Quinta Normal, las precipitaciones se mantendrán con cifras inferiores a los 25 milímetros y en Curicó registrarán 46 milímetros.

En términos generales, la temperatura para el mes que viene permanecerá dentro de los rangos normales. Aún así, estará ligeramente más cálido sobre la cordillera de Los Andes que se extiende desde la Región de Antofagasta hasta la Región de Los Lagos.

Pronostican “anomalía semanal de precipitación” para estas Fiestas Patrias

Lo que todos los chilenos quieren saber es cuál será el pronóstico para la semana del 18 de septiembre. Metored estima que entre los días 15 y 22 de septiembre los sistemas frontales se presentarán en las zonas centro y sur de nuestro país, lo que califican como una “anomalía semanal de precipitación”.

Contaremos con la presencia de “significativas” lluvias desde la cordillera de Los Andes de la Región de O´Higgins hasta la Región de Los Lagos.