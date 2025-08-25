A partir de septiembre la Pensión Garantizada Universal (PGU) sube a $250 mil: conoce sus requisitos y cuándo puedes solicitarla

Tras la implementación de la Reforma de Pensiones, a partir de septiembre de 2025, la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentará en $26.000 pesos, llegando a los $250.000. Los primeros beneficiarios serán los pensionados de 82 años en adelante.

Tras la Reforma de Pensiones, a partir de septiembre de 2025, la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentará de $224.004 a $250.000. Comenzará a pagarse gradualmente en el mes de septiembre a los pensionados de 82 años en adelante. En 2027 se extenderá a todas las personas mayores de 65 años.

Además, con esta modificación, el monto del Subsidio de Discapacidad se elevará a $125.000. En el caso de quienes reciben un porcentaje de la PGU, el monto aumentará de manera proporcional según la pensión que tienen.

A través de la página web de Chile Atiende puedes conocer cuándo te corresponde el aumento o acceso de la PGU.

Conoce cuáles son los requisitos para obtener la PGU

Podrán solicitar la PGU las personas beneficiarias de una pensión de gracia, por leyes de reparación, o Dipreca y Capredena, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Tener 65 años cumplidos para acceder al beneficio. Para facilitar la solicitud puedes ingresarla a partir de los 64 años y 9 meses de edad.

Que su grupo familiar no integre el 10 % más rico de la población.

Debe acreditar residencia en territorio chileno. Esto se realiza mediante el certificado de viajes que entrega la PDI.

Tener una pensión base igual o menor a $1.210.828,

Conoce cuándo puedes solicitarla

Desde junio de 2025 : si vas a tener 82 años o más al 30 de septiembre de 2025.

: si vas a tener al 30 de septiembre de 2025. Desde junio de 2026 : si vas a tener 75 años o más al 30 de septiembre de 2026.

: si vas a tener al 30 de septiembre de 2026. Desde junio de 2027: si vas a tener 65 años o más al 30 de septiembre de 2027.

Una persona pensionada de montepío de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) o la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), podrá solicitar un monto que complemente su pensión para alcanzar el valor de la PGU, siempre que no reciba una pensión extra. Podrá hacer la solicitud a partir de septiembre de 2027.