Mercado Libre invertirá US$135 millones para abrir un segundo centro de distribución en Colina y ya proyecta instalar un tercero en Concepción

A su actual centro logístico en Colina, Mercado Libre sumará un nuevo centro de 100 mil metros cuadrados, en terreno colindante. Esta nueva infraestructura implica una inversión de US$135 millones y la generación de más de 600 puestos de trabajo.

En el marco de un evento realizado en Espacio Riesco enfocado en e-commerce, Mercado Libre anunció la construcción de un segundo centro de distribución en Colina, con una inversión de más de US$135 millones. Son aproximadamente 100 mil metros cuadrados que se sumarán a las instalaciones que ya tiene en la zona.

Con estas nuevas instalaciones, la compañía alcanzará un total de 200 mil metros cuadrados construidos, duplicando su capacidad de almacenamiento. Este complejo será un referente no solo por su envergadura, sino también por incorporar los más altos estándares de calidad y eficiencia operativa.

Estos centros de almacenamiento y distribución, desarrollados con tecnología de última generación, son espacios que operan en modalidad fulfillment: almacenan los productos de miles de vendedores, para simplificar la gestión operativa y logística, desde el bodegaje hasta embalaje y posterior envío.

La inversión de Mercado Libre

Agustín Costa, vicepresidente senior de envíos de Mercado Libre afirmó: “Seguimos apostando fuerte por Chile. Con esta inversión, no solo seguiremos fortaleciendo la eficiencia, la amplitud de selección de productos y la entrega para nuestros usuarios, sino que también potenciamos el crecimiento de los miles y miles de vendedores que confían en nuestro ecosistema para llevar a sus negocios al siguiente nivel”.

Por su parte, Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos, y quien lidera la empresa en Chile, considera que esto es muestra concreta de la confianza que tiene la compañía en el país: “Chile necesita crecer, y nosotros confiamos en el futuro de Chile, eso requiere nuevas capacidades e instalaciones para seguir en esa senda”.

“Es por eso que estamos anunciando la construcción de este nuevo centro de almacenamiento y distribución para ecommerce, que contempla una inversión de US$135 millones y generará más de 600 puestos de trabajo”, agrega Meyer.

Esta infraestructura comenzará a operar durante el último trimestre de 2026, dando cuenta de la gran velocidad de construcción y desarrollo del proyecto. Este será desarrollado por Megacentro, empresa líder en renta inmobiliaria industrial con la que Mercado Libre trabaja desde el año 2021, cuando se construyó en tiempo récord, y en plena pandemia, la bodega actual en Colina.

Planea expandirse a Concepción

Además, el anuncio de Mercado Libre contempla la habilitación del primer centro de almacenamiento y distribución regional en la ciudad de Concepción, que permitirá ofrecer envíos en el mismo día para la capital de la Región del Biobío y sus alrededores, función disponible para los vendedores que utilizan el servicio “Full”.

La red de envíos se encargará de transferir los productos con mayor rotación y ventas de las bodegas en Santiago a Concepción, para mejorar la velocidad de entrega en esta importante región de la zona centro-sur de Chile.

Según datos de Mercado Libre, el 91% de los productos enviados a través de Full se entregan en menos de 48 horas y los vendedores logran vender hasta 2 veces más gracias a dicha solución.

A la fecha, Mercado Libre en Chile entrega un millón de paquetes a la semana, de los cuales más del 15% se entrega el mismo día de la compra, el 55% en menos de 24 horas y más del 80% en menos de 48 horas.