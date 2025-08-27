Quién es Travis Kelce, el prometido de Taylor Swift que ha ganado tres veces el Super Bowl con los Kansas City Chiefs

El jugador de 35 años prepara su último baile en la NFL después de anunciar su compromiso con la cantante Taylor Swift. Kelce ha tenido una laureada carrera en los Chiefs, y es considerado uno de los mejores alas cerradas de toda la historia.

Compartir

“No puedo salir así”, fue la reacción de Travis Kelce después de la derrota por 40-22 de su equipo, los Kansas City Chiefs, frente a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX. El ala cerrada de 35 años buscaba su cuarto anillo en la NFL, pero una ferrea defensiva de los Eagles, sumado a un inspirado Jalen Hurts, privó a Kelce de cerrar como campeón su laureada carrera.

En lo que podría ser su última temporada en la NFL, el tight end de los Chiefs buscará levantar un nuevo Trofeo Lombardi en febrero, de la mano del quarterback, Patrick Mahomes, y del histórico entrenador estadounidense Andy Reid.

La destacada carrera de Travis Kelce en la NFL

Junto a Tony González y Rob Gronkowski, Travis Kelce es considerado como uno de los mejores tight ends en toda la historia de la liga. Suma tres Super Bowls y tiene el récord de más recepciones en postemporada en su posición.

En sus 12 temporadas como jugador de Kansas City, Kelce tiene diez selecciones al Pro Bowl, múltiples apariciones en el All-Pro y marcas históricas en recepciones. El pasado 25 de diciembre, logró batir el récord del jugador con más recepciones de touchdown para los Chiefs, con 77 recepciones. Y es el líder histórico en yardas recibidas de la franquicia con 12.151.

A su vez, tiene el récord de más yardas de recepción para un ala cerrada en una sola temporada y es el que más rápido alcanzó las 10,000 yardas de recepción en la historia de la NFL.

Su noviazgo con Taylor Swift

La historia de la intérprete de Pensilvania y el jugador de la NFL comenzó en julio de 2023, cuando Kelce intentó regalarle una pulsera de amistad con su número de teléfono en un concierto de The Eras Tour en el Arrowhead Stadium -la casa de los Kansas City Chiefs-, pero no pudo encontrarse con la cantante.

“Me decepcionó que ella no hablara antes ni después de sus conciertos porque tiene que guardar la voz para las 44 canciones que canta, así que me sentí un poco de resentimiento por no haberle podido regalar una de las pulseras que le hice”, comentó el ala cerrada en New Heights, el podcast que tiene junto a su hermano mayor, el excentro de la NFL Jason Kelce.

Sin embargo, los rumores de la relación entre ambas figuras se dispararon cuando Swift asistió a un partido a su primer partido de la NFL, justamente en el Arrowhead Stadium, en la victoria de los Chiefs frente a los Chicago Bears por 41-10, con touchdown incluido de Kelce.

Pero no fue hasta el 14 de octubre de ese año que la pareja tuvo su primera aparición pública, cuando llegaron tomados de la mano al afterparty del programa Saturday Night Live. Un mes después, al término de un show de Taylor Swift en el Estadio Monumental de Buenos Aires, fueron captados dándose un beso.

Este martes 26 de agosto, tras dos años de relación, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron a través de sus redes sociales su compromiso. La pareja compartió imágenes en un jardín lleno de flores y mostraron por primera vez el anillo que Kelce le regaló a Swift. “Tu profesora de inglés y tu profesor del gimnasio se van a casar”, fue el mensaje de la publicación, que sumó más de 30 millones de me gusta en menos de 24 horas.