“Podrán cambiar placas, no la historia”: la crítica de exautoridades de Piñera tras el retiro de placa conmemorativa en Hospital de Alto Hospicio

Tras el reemplazo de la placa conmemorativa del Hospital de Alto Hospicio, el exministro de Salud, Enrique Paris, junto a otras exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera, expresaron su molestia en una carta publicada en El Mercurio.

Tras la polémica generada por el reemplazo de la placa del Hospital de Alto Hospicio, que antes recordaba su construcción bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y ahora conmemora su inauguración por el presidente Gabriel Boric, el exministro de Salud, Enrique Paris, junto con otras exautoridades, expresaron su molestia por lo ocurrido.

En una carta, titulada “Podrán cambiar placas, no la historia”, publicada en El Mercurio recuerdan que los recintos de salud en Chile tienen en sus accesos placas que indican la fecha y bajo cuáles autoridades se finalizaron las obras. “Cambiar una placa podrá alterar la superficie, pero no modifica la historia ni el mérito de un esfuerzo que, en salud pública, siempre debiera ser política de Estado y no de gobierno”, aseguran.

Sobre el Hospital de Alto Hospicio, las exautoridades señalaron que la obra fue adjudicada el 16 de mayo de 2018, durante el gobierno del expresidente Piñera. Su construcción inició ese mismo año y se completó en 2022. “A la luz de esa evidencia, corresponde reconocer el liderazgo del Presidente Piñera en la fase crítica de la adjudicación, inicio de la obra y, sobre todo, en la conclusión de las obras de Alto Hospicio”, señalan.

En la misiva, las exautoridades apuntan que “podrán cambiar placas, pero no la historia”. Además, reiteran que dicho hospital fue fruto del trabajo del mandato de Sebastián Piñera, “quedando la habilitación total como tarea de gestión que el actual gobierno debe completar sin excusas. Porque la salud pública no es un botín simbólico, es un derecho de las personas y un deber del Estado; y la mejor placa, al final del día, es un hospital funcionando al 100% para su comunidad”.

Delegación Presidencial Regional de Tarapacá

La polémica de las placas

El pasado 25 de agosto, la senadora Luz Ebensperger (UDI) denunció el retiro de la placa que recordaba la construcción del Hospital de Alto Hospicio durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

De acuerdo con la senadora, dicha placa fue retirada por el gobierno actual e instalaron una que afirma que la obra fue inaugurada por el presidente Gabriel Boric. “Es un gesto mezquino y un acto de irrespeto” fue parte de lo que escribió en X.

Desde el Servicio de Salud de Tarapacá respondieron que “al momento de recibir la nueva infraestructura, mediante el acta de explotación firmada con fecha 15 de marzo de 2023, el recinto no contaba con ningún tipo de placa identificatoria”.

Además, señalaron que “tras la ceremonia de inauguración efectuada el 24 de julio del 2025, se procedió a instalar la actual placa conmemorativa con fecha 11 de agosto del 2025”.