Bomberos deberá pagar $3,5 millones a secretaria que fue despedida tras ser acusada de facilitar fraude con facturas falsas

El Cuerpo de Bomberos de Temuco deberá pagar una indemnización a la exsecretaria ejecutiva de la institución, quien fue acusada de no haber verificado facturas que resultaron ser falsas, y que facilitaron un fraude que alcanzó los $40 millones.

Compartir

El Cuerpo de Bomberos de Temuco (CBT) deberá pagar más de 3,5 millones de pesos a la exsecretaria ejecutiva, Maritza Herrera Campos, luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo en el marco de una demanda laboral por despido injustificado.

La trabajadora fue desvinculada el 26 de junio de este año, bajo la figura de “falta de probidad”, contemplada en el Código del Trabajo. Esto ya que la institución la responsabilizó de no haber verificado facturas que resultaron ser falsas, en un fraude que superó los $40 millones que involucró a proveedores y que fue visado por la comandancia.

Herrera, a través de su defensa, negó los cargos y sostuvo que sus funciones eran exclusivamente administrativas y de atención al público, sin tener ninguna relación con los procesos de pago, ni con la revisión de documentos contables. Por ello, acusó que la causal invocada por la institución no correspondía y que el despido afectaba tanto su historial laboral como su honra.

La millonaria indemnización que tendrá que pagar Bomberos

La defensa de Herrera aseguró que “este despido se produjo por presiones dentro de la misma organización, exigiéndole que desafecten a mi representada como reacción ante posibles hechos constitutivos de delito. No hay otra explicación”.

Finalmente, Bomberos de Temuco debió aceptar el pago de una indemnización de $3.590.916, evitando así que la causa continuara en tribunales.

“La aplicación de la causal por la demandada le acarrea a mi representada un grave perjuicio, tanto en lo económico como en su honor, pues siempre he trabajado en el ámbito de secretaria en distintas empresas e instituciones de prestigio, no teniendo jamás un problema, estando siempre su carrera en ascenso y este despido le impide acceder a nuevos empleos, lo que sin duda genera perjuicio moral dado la imputación de que es objeto y el ámbito de trabajo”, agregó el abogado de Herrera.