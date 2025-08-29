Corte Suprema confirma querella contra fiscal Carlos Palma por filtraciones a Luis Hermosilla y autoriza su formalización

La Corte Suprema rechazó la apelación de la defensa del suspendido fiscal Carlos Palma, de esta forma se iniciará una formalización en su contra por filtrar información a Luis Hermosilla.

Compartir

La Segunda Sala de la Corte Suprema decidió rechazar la apelación presentada por la defensa del suspendido fiscal Carlos Palma y ratificó lo fallado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique. De esta forma, Palma deberá enfrentar una acción penal en su contra.

De esta forma, la Corte -integrada por Leopoldo Llanos, María Gajardo, Eliana Quezada y Juan Ferrada- dio luz verde a la formalización del suspendido fiscal en el marco de la querella presentada en su contra por una presunta filtración realizada al abogado Luis Hermosilla, quien está imputado en el denominado Caso Audio.

En el fallo se destaca que “el artículo 45 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, establece que los fiscales serán responsables civil, disciplinaria y penalmente. En tanto que, su artículo 46 establece que: ‘Tratándose de delitos cometidos por un fiscal en el ejercicio de sus funciones, el fiscal a cargo de la investigación deducirá, si procediere, la respectiva querella de capítulos, conforme a las disposiciones de la ley procesal penal’“.

Junto con eso, destacan que “de la lectura del libelo se constata que ésta identifica con precisión los delitos atribuidos, conforme al artículo 425 del Código Procesal Penal, mencionando los hechos imputados y su eventual encuadre en normas del Código Penal y leyes especiales. Sin que la ley proscriba la referencia a múltiples normas penales aplicables a los hechos atribuidos”.

“Resultan desestimadas las alegaciones formuladas por la defensa. Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 427 del Código Procesal Penal, se confirma la sentencia apelada de ocho de abril de dos mil

veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique“, cierra el fallo.

A comienzos de año el Ministerio Público abrió una investigación en contra del suspendido fiscal Carlos Palma tras recibir una denuncia en su contra por tráfico de influencias. A esto se suma otra causa, en donde se apunta a Palma de filtrar información reservada de una causa por narcotráfico y de omisión de denuncia ante un ofrecimiento que le realizó a la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en medio de su postulación a la Fiscalía Nacional.