Cruce oficialista escala al gabinete: Cataldo cuestiona a Orellana por mandar a callar a Carmona y Vallejo llama a no perder el foco

El ministro de Educación fue crítico con los dichos de la secretaria de Estado del Ministerio de la Mujer. “Lo que yo jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarde, que se quede callado”, indicó. En este contexto, la ministra vocera salió al paso, llamó a tener “templanza” y a no olvidar la principal labor: “La tarea mandatada por el Presidente de la República es concentrarnos en seguir cumpliendo las responsabilidades del Gobierno con nuestro país”.

Luego de que Lautaro Carmona criticara la gestión del exministro Marcel en el Ministerio de Hacienda y cuestionara la oportunidad en que se realizó el cambio de gabinete, la candidata Jeannette Jara, sus voceros, parlamentarios y dirigentes de partidos salieron a cuestionar en bloque los dichos del presidente del Partido Comunista, pues, según aseguraron varios, con esas declaraciones se perjudicaba la candidatura de la abanderada oficialista.

Desde el Gobierno, en tanto, optaron por bajarle el perfil a las palabras del timonel del PC y mantenerse al margen de la disputa. Sin embargo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hizo lo contrario y, al ser consultada por 24 Horas, sostuvo que “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones” y agregó en Radio Universo que “existían estas mismas tendencias al intento de pautear, y tenemos igual reforma de pensiones”.

Su par de Educación, Nicolás Cataldo, respondió durante esta jornada en Radio Infinita. El militante comunista fue crítico con la intervención de Orellana e indicó que “lo que yo jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarde, que se quede callado”.

En esa línea, el ministro de Educación agregó que los dichos de Orellana estaban cerca de una frontera que no se puede cruzar. “Es un límite con el que debemos tener mucho cuidado, por varias razones. Primero, porque los partidos constituyen una parte significativa del ethos de un gobierno y de su quehacer. La mayoría de nosotros somos militantes de alguno de esos partidos y, además, tenemos un rol”, sostuvo Cataldo.

Vallejo llama al orden

En paralelo, la ministra vocera y también militante comunista, Camila Vallejo, acudió a Radio Futuro, donde fue consultada por la tensión latente entre los ministros de Estado a propósito de las declaraciones de Carmona y la consiguiente fricción oficialista.

“En estas cosas yo creo que es importante ser claros: siempre hay debates cruzados y un tanto crispados en contextos electorales y, además, en contextos donde se producen cambios de gabinete. O sea, aquí tenemos los dos factores: estamos en contexto electoral y, además, se produjo un cambio de gabinete que generó diferencias de opinión”, explicó la ministra en primera instancia.

Sin embargo, en su calidad de vocera de Gobierno, llamó a sus pares a no perder el foco del Ejecutivo: “Para todos nuestros ministros, lo que siempre tienen que tener muy claro es que la tarea mandatada por el Presidente de la República es concentrarnos en seguir cumpliendo las responsabilidades del Gobierno con nuestro país”.

Si bien Vallejo reconoció y dijo entender “que aquí estamos en campaña”, advirtió que “lo importante respecto a la tarea de Gobierno es llamar a los partidos y a sus propias autoridades a abocarse en una unidad de propósito en torno a la agenda legislativa en la que estamos trabajando”.

Finalmente, la vocera llamó a los ministros de Estado a “tener mucha templanza” y recalcó que “en una democracia hay libertad de opinión y libertad de expresión, obviamente, pero nunca debemos perder de vista la tarea fundamental que tenemos por delante”.