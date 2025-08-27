Jeannette Jara: “No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona, la responsabilidad fiscal es un eje fundamental”

Jeannette Jara salió a responderle al presidente de su partido, Lautaro Carmona, por las críticas que realizó al exministro de Hacienda Mario Marcel. "Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres", dice a The Clinic.

Compartir

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, no está conforme con las últimas declaraciones de las declaraciones del Partido Comunista, donde milita. Tras la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, el timonel Lautaro Carmona salió a criticar su gestión, lo que generó molestia inmediata en el comando.

“Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”, dijo Carmona sobre el economista, declaraciones que generaron una fuerte tensión en el oficialismo.

Habló la ministra Camila Vallejo, la ministra Antonia Orellana y los presidentes de los partidos del oficialismo para salir a responderle a Carmona y defender a Jara.

La ministra Orellana, por ejemplo, aseguró que “Carmona podría guardarse algunas declaraciones”.

“No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona. Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres. Por eso nos preocupamos con el ministro Marcel de sacar adelante una reforma que fuera responsable fiscalmente junto con aumentar las pensiones actuales y futuras”, dice Jara a The Clinic en medio de su gira -estuvo en Punta Arenas y en la tarde estará en Chimbarongo-. Sus dichos fueron en la misma línea de los emplazamientos que había hecho su vocero, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD).

“Sorprende un poco las palabras del dirigente del PC, presidente del mismo, porque van a contrapelo de todo lo que se ha planteado por parte del oficialismo“, dijo Lagos Weber. Y agregó: “Hay una opinión favorable del rol que jugó (Marcel), del darle prioridad al sector privado, de ejercer la responsabilidad fiscal, que no es un prurito de un sector de economistas liberales o neoliberales”.

Jara, por su parte, añadió: “No son ecuaciones fáciles, pero la tarea de quienes estamos en política es hacer las cosas de manera que tengan buenos resultados no solo en lo inmediato, sino que también en el mediano y largo plazo”.