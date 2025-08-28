Capitalizar reforma de pensiones, presencia digital y despliegue ministerial: el diseño de La Moneda para su última etapa de Gobierno

El próximo martes 2 de septiembre aumentará la Pensión Garantizada Universal a 250.000 pesos, y será la primera vez que la reforma de pensiones se materialice en más recursos para los jubilados. El Gobierno, por su parte, pretende capitalizar dicha instancia y, con ello, inaugurar un nuevo momento comunicacional, en el que buscará defender su agenda e insistir en la tramitación de materias que aún están pendientes, como el fin al CAE y el proyecto de ley de eutanasia. En esta última etapa, además, se proyecta que la ministra Camila Vallejo juegue un rol clave, consolidándose como una de las colaboradoras más cercanas del Presidente Boric dentro del Gobierno.

Compartir

La tradicional vocería de los días lunes que encabeza la ministra Camila Vallejo tuvo una variación la semana pasada. En lugar de ver a la secretaria de Estado ingresar al podio ubicado en el set de prensa del Palacio de La Moneda, aparecieron María Angélica y Jim, dos adultos mayores que protagonizan el spot publicitario del Gobierno para anunciar que, a partir de septiembre, comenzarán a materializarse los primeros cambios de la reforma de pensiones.

“Fuimos responsables de esta maravilla de comercial que nos va a arreglar el naipe a nosotros y a todos los viejitos como uno, ¿ya?”, comentó Jim desde el podio habitualmente reservado a ministros de Estado.

Según explican fuentes de La Moneda, el Ejecutivo lanzó este spot con la intención de construir un punto de inflexión comunicacional que se espera capitalizar y sostener hasta el final del mandato del Presidente Gabriel Boric, en marzo del próximo año. La fecha clave será el martes 2 de septiembre, día en que la Pensión Garantizada Universal (PGU) alcanzará los $250.000, en el marco de la reforma previsional.

Para el Ejecutivo, este punto de inflexión llega antecedido por una buena semana en materia comunicacional. Por un lado, destacan que la salida del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, y la llegada de Nicolás Grau a dicha cartera no abrió tantos flancos como se anticipaba.

Por otro, subrayan que tampoco hubo mayor polémica tras la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien dejó el Gobierno en medio de tensiones, luego de que el Presidente le pidiera la renuncia tras la decisión de la Federación Regionalista Verde Social de romper el pacto para integrarse en la lista única parlamentaria.

Camila Vallejo, Ministra Secretaria General de Gobierno. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

A ello se suma la positiva evaluación de la visita del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Argentina tras el ataque que sufrieron hinchas de la Universidad de Chile por parte de barristas de Independiente. Además, avanzó en la Cámara de Diputados el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado, se entregaron 1.000 viviendas en la comuna de La Pintana y se logró la captura de los reos prófugos que se habían fugado en Valparaíso.

En este contexto, La Moneda buscará dar un giro a su estrategia comunicacional, con el fin de no quedar completamente eclipsada por la campaña presidencial, que reconocen es hoy el principal foco de atención.

Más pop, más agresivo, más presencia

Al interior del Palacio afirman que entre las principales prioridades del Gobierno se encuentra la instalación de la reforma de pensiones, que la política económica apunte a un mayor crecimiento y, en el Congreso, el avance de los proyectos de fin al CAE y de eutanasia.

Para ello, considerando que el ojo mediático está puesto en las campañas presidenciales y en los candidatos, La Moneda activará dos canales de estrategia: frecuencia de campañas digitales y despliegue de ministros en terreno.

En cuanto al primer punto, fuentes advierten que el enfoque será más “pop” y “agresivo”, entendiendo esta última característica como la frecuencia de aparición de spots publicitarios del Gobierno en redes sociales. Respecto de lo segundo, la presencia de los ministros en terreno será una constante.

En esa línea, en Palacio remarcan que el ministro Álvaro Elizalde ocupará un lugar especial. Sin embargo, advierten que será la ministra Camila Vallejo quien tendrá un rol clave.

Camila Vallejo: pieza clave de La Moneda

Aparte de que la Secretaría General de Gobierno —ministerio que lidera Vallejo— es fundamental en el aspecto comunicacional, lo cierto es que su figura, hoy por hoy, ha cobrado una importancia vital para el Presidente Gabriel Boric.

Fuentes de Palacio afirman que el actual comité político responde más bien a cuoteos entre partidos para asegurar representación, y es más débil que el de hace unos meses, cuando lo integraban figuras como Carolina Tohá, Jeannette Jara y Mario Marcel.

En ese contexto, Vallejo —quien estuvo ausente durante siete meses debido a su embarazo— se ha convertido en una de las figuras, si no la más importante, dentro del comité político y para el mandatario. Conocedores de esa instancia sostienen, además, que ha logrado formar una buena dupla con Elizalde, lo que la ha transformado en una pieza clave para estos últimos meses de administración.

En el oficialismo, e incluso en La Moneda, se había instalado el debate sobre una eventual salida de Vallejo del Gobierno para apoyar la campaña de Jara. Sin embargo, desde Palacio señalan que la ministra vocera es hoy inamovible, sobre todo en un momento en que se busca impulsar un giro estratégico que podría ser el último de la administración.