David Bravo por desempleo: “Las tasas de desocupación son las que teníamos en un momento en el que estábamos en crisis”

David Bravo, economista y director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, analizó las cifras de desempleo que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó hoy. "Nuestra tasa de desocupación es más alta que la que teníamos antes de la pandemia, pero tenemos que irnos hasta el año 2010 para encontrar tasas tan altas como las que tenemos hoy día. Tasas sobre el 8% no las tuvimos en Chile, sino en el 2010", advierte.

Compartir

Para David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, las cifras de desempleo son alarmantes. Es que, según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación en Chile alcanza un 8,7%, y se ha mantenido por sobre el 8% de manera sostenida desde aproximadamente finales de 2022.

Más allá de los debates que ha protagonizado respecto de la “emergencia laboral” que enfrenta el país, el economista analizó en profundidad las cifras arrojadas esta mañana por el INE, que sitúan el desempleo en 8,7% durante el trimestre mayo-julio de 2025, sin variación respecto del periodo inmediatamente anterior.

Indicadores claves sobre el desempleo

Para evaluar el estado del mercado laboral, Bravo se centra en dos indicadores relevantes: las tasas de ocupación y de desocupación. Respecto de la primera, menciona, en conversación con The Clinic, que “la tasa de ocupación es 56,4%, la misma tasa de ocupación que tuvimos el mes pasado, muy cercana también a la que tuvimos en los otros dos meses anteriores. Entonces, 56,4% es todavía bastante inferior al 58,2% que teníamos antes de la pandemia”.

Para dimensionar qué implica aquello, el experto se refiere a los datos históricos, afirmando que “el año 2010 es una tasa de ocupación tan baja como la que tenemos hoy día. Entonces, el 2010 es un periodo en el que veníamos ya saliendo, pero nos tomó el 2010, salir de la crisis internacional subprime que tuvimos en ese minuto. Estábamos en un periodo de crisis y también estábamos con las implicancias del terremoto del 2010. Ese es el contexto en el que Chile tuvo tasas de ocupación tan bajas como las que hoy día tenemos. Una situación evidentemente de crisis”.

En cuanto al segundo indicador -la tasa de desocupación, que toma el número de desocupados como proporción de la fuerza de trabajo-, Bravo advierte que “mientras más alta es la tasa de desocupación, peor es la situación del mercado laboral. ¿Qué es lo que dicen los datos actuales? 8,7% de desocupación; el mes pasado fue 8,9; los dos meses anteriores fueron 8,9. En doce meses fue la misma, ¿cierto? 8,7%. Tenemos 31 meses seguidos hemos tenido con tasas del 8% o más en Chile en el mercado laboral“.

Sobre este punto, el académico de la Universidad Católica apunta que “nuestra tasa de desocupación es más alta que la que teníamos antes de la pandemia, pero tenemos que irnos hasta el año 2010 para encontrar tasas tan altas como las que tenemos hoy día. Tasas sobre el 8% no las tuvimos en Chile, sino en el 2010. Es decir, de nuevo, las tasas de desocupación que está mostrando el mercado laboral son las tasas que teníamos en un momento en el que ,objetivamente, estábamos en medio de una crisis“.

El dato positivo que entregó el INE

Con todo, Bravo sí destaca uno de los datos que publicó el INE hoy, que tiene que ver con el aumento del número de ocupados y su comparación a doce meses, anotando una expansión de 0,8%. “Esto tal vez es interesante porque en doce meses el crecimiento del empleo del mes anterior fue cero”, asevera.

A su juicio, “el que se produzca en doce meses un alza de 0,8% podría ser esperanzadora en términos de que tal vez está marcando un cambio de tendencia, cosa que no sabemos. Vamos a tener que chequear el mes que viene, y eso sería muy positivo que ocurriera porque, efectivamente, niveles de estancamiento en el empleo como los que estábamos teniendo realmente son muy preocupantes. Así es que esa probablemente podría ser una buena noticia”.