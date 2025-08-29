Desempleo no varía en trimestre mayo-julio y se mantiene en 8,7%, aunque vuelve a aumentar la desocupación entre mujeres

La tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,7% durante el trimestre comprendido entre mayo y julio de este año, de acuerdo con los reportes elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sin registrar variaciones respecto del periodo anterior.

Compartir

La tasa de desempleo a nivel nacional no registró variaciones y se mantuvo en 8,7% durante el trimestre comprendido entre mayo y julio de este año, de acuerdo con los reportes elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Se trata de una cifra que también se mantuvo invariable en doce meses, producto del aumento de la fuerza de trabajo en 0,8% y del alza de las personas ocupadas (0,8%).

Por otro lado, “las personas desocupadas crecieron 1,0%, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5%) y por quienes se encontraban cesantes (0,5%)”, según reportó el ente estadístico.

Respecto al mismo período del año anterior, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,8% y 56,4%, decreciendo 0,1 puntos porcentuales (pp.), en ambos casos. “Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo se expandió 1,1%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (5,2%) y las personas inactivas habituales (0,3%)”, añadió el INE en su comunicado.

Por sexo, en las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,7%, aumentando 0,6 pp. en el período, producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,6% registrado por las mujeres ocupadas. En los hombres, en tanto, el desempleó se ubicó en 7,9%, disminuyendo 0,4 pp. en un año, a raíz del alza de 0,4% de la fuerza de trabajo, menor a la de 0,9% registrada por los hombres ocupados.

Respecto de la creación de puestos de trabajo en un año, se cifraron en 72.829 plazas laborales, frente a las 141 registradas en abril-junio, número que desató una fuerte preocupación. La tasa de ocupación se situó en 56,4%, mientras que la tasa de participación en 61,8%.

Informalidad y desempleo

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 0,6%, incididas exclusivamente por las mujeres (-1,9%), debido a que los hombres crecieron 0,4%.

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,0%) y administración pública (-13,8%); mientras que, por categoría ocupacional, incidieron personas trabajadoras por cuenta propia (-2,0%) y asalariadas públicas (-13,3%).

Por otro lado, en la Región Metropolitana, la tasa de desempleo del trimestre mayo–julio 2025, alcanzó un 9,2%, con un alza de 0,4 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,2%, incidida principalmente, según sector económico, por comunicaciones (33,5%), industria manufacturera (8,3%) y actividades de salud (5,8%).