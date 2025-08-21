Álvaro García, el ministro que vuelve a liderar Economía tras 17 años: su rol en la ex Concertación y en la polémica venta de SQM al yerno de Pinochet

Álvaro García, exministro de la Segpres, y de Economía, asumió nuevamente la cartera de Economía, luego del cambio de Nicolás Grau a Hacienda. García ya fue ministro de Economía durante la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de ministro Secretario General de la Presidencia durante el mandato de Ricardo Lagos.

Un nuevo cambio de gabinete se produjo este jueves 21 de agosto tras la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura y la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda durante esta mañana.

En medio de estos cambios, el ministro Nicolás Grau abandonó el Ministerio de Economía para reemplazar a Marcel y Álvaro García –quien ya había sido ministro durante la Concertación– asumió en Economía.

El nuevo ministro de Economía es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en la Universidad de Maryland y un doctorado en UC Berkeley.

Además, recientemente García se desempeñó como vocero económico de la excandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, durante la campaña de las primarias oficialistas.

Una larga trayectoria política y económica

Álvaro García es militante histórico del Partido por la Democracia (PPD) y exMAPU. Se desempeñó como subsecretario de Planificación y Cooperación durante el gobierno de Patricio Aylwin. También fue ministro de Economía en la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ministro Secretario General de la Presidencia durante el mandato de Ricardo Lagos.

Durante los años en los que no trabajó en el gobierno, García fue vicepresidente de la Fundación Chile 21, un think tank progresista. Además, participó de manera activa en la campaña presidencial de Ricardo Lagos el año 1999.

Luego de estos períodos en el gobierno, García se introdujo en el ámbito privado y ejerció como presidente de la aseguradora Le Mans, empresa del grupo financiero Inverlink. Fue en ese período que Álvaro García se vio envuelto en el Caso Inverlink (2003), un escándalo financiero que implicó fraude a la CORFO y al Banco Central de Chile.

Aunque García no participó en las operaciones irregulares, tuvo que enfrentar un proceso judicial, del que resultó absuelto de toda culpa. En agosto de 2004 fue nombrado como embajador de Chile en Suecia.

La polémica venta de acciones de SQM

En 1995, durante su gestión como ministro de Economía, el gobierno decidió vender el último paquete accionario que la estatal CORFO tenía en la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a Julio Ponce Lerou –exyerno de Augusto Pinochet– por alrededor de 7 millones de dólares.

Esa venta –que se realizó por orden del ministro García– provocó que el Estado dejara de tener participación en SQM y Ponce Lerou pasó a ser su dueño total, lo que consolidó la privatización de la empresa iniciada en dictadura.

Aunque en ese momento la justificación de la venta estuvo relacionada con la política de Frei de deshacerse de participaciones sobrantes de empresas privadas, después la decisión fue criticada por haberse llevado a cabo a un precio bajo.

Vuelta a la vida política

Durante el 2025 Álvaro García se reintegró a la vida política al ejercer como el vocero económico de la excandidata presidencial por el Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

Luego de que Tohá perdiera las elecciones primarias del oficialismo, García rechazó sumarse al comando de la representante del pacto, Jeannette Jara (PC).

En una entrevista que le concedió a Emol, el nuevo ministro de Economía dijo: “Ya he señalado mis grandes diferenciad con el programa que presentó Jeannette Jara, especialmente en el ámbito económico. No creo posible alcanzar un salario mínimo o vital de 750.000 durante los próximos cuatro años; especialmente si se quiere estimular el crecimiento del empleo; menos aún para el primer trabajo como señala el programa”.