El round tuitero entre pareja de Karla Rubilar y candidata a diputada del Frente Amplio por las charlas de actualidad que se harán en La Reina

Isidora Alcalde, carta electoral del partido en el distrito 11, cuestionó públicamente las actividades que Christian Pino, esposo de la exministra, realizará en la comuna con apoyo de la Municipalidad de La Reina, la que es dirigida José Manuel Palacios, alcalde UDI. La candidata sugirió "saber el costo que tiene y cómo fue el proceso de selección", lo que provocó la respuesta del experiodista de TVN.

“Charlas de actualidad con Christian Pino Lanata. Gratis“. Esa oración, incluida en un afiche de fondo azul marino con una imagen de Pino, periodista y pareja de la exministra Karla Rubilar (ex RN), fue la que compartió en sus redes sociales la Municipalidad de La Reina, dirigida por José Manuel Palacios (UDI), en la que publicitó unas actividades a realizarse durante septiembre en la Sala Nemesio —ubicada en la misma comuna— en las que el comunicador haría una exposición de “información y análisis de las noticias más relevantes”.

Las actividades constan de cuatro sesiones —el 3, 10, 17 y 24 de septiembre— y son de hora y media. No obstante, la situación provocó la alerta de Isidora Alcalde, exconcejala de Las Condes y actual candidata a diputada por el Frente Amplio en el distrito 11, zona electoral en la cual también se representa a La Reina.

La también periodista publicó en su cuenta de X, el día jueves, la misma imagen que compartió la Municipalidad de La Reina a lo que sumó una sugerencia. “Sería importante saber el costo que tiene para la @MuniLaReina estas charlas de actualidad y cómo fue el proceso de selección”, escribió Alcalde.

Sin embargo, la solicitud por parte de la exconcejala generó la reacción de Pino. En la misma publicación, el hombre contestó a su colega con un saludo, para luego increparla.

“No hemos tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, aunque te había visto en redes por tu rol como mano derecha de la diputada Catalina Pérez. Sé que ahora eres candidata por el distrito, por lo que entiendo que quieras hacer de esto un tema”, respondió Pino, experiodista de TVN.

Fue allí en lo que señaló que las charlas eran equivalentes “a un cuarto de lo que tú cobrabas como ‘asesora’ de parlamentarios del Frente Amplio“.

Alcalde fue hasta hace poco parte del equipo del senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio). Allí, según Transparencia Activa del Senado, su remuneración correspondía a $2.084.000 brutos. En la Cámara de Diputados su nombre figura como parte del equipo de la diputada Catalina Pérez (ex FA) —actualmente desaforada e investigada por el caso Convenios en la arista Democracia Viva— desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2020.

Pino continuó con su mensaje y relató que las charlas se realizan en distintas comunas del país y que estas contaban con “más de 200 asistentes en total”, cifra que podía ser verificada en la cuenta de Instagram de las charlas.

“Me imagino que, como periodista, te interesa que las personas tengan la posibilidad de informarse, analizar la contingencia nacional e internacional y no quedarse únicamente con lo que reciben pasivamente en sus casas”, fue como la interpelación de Pino terminó.

Respuesta de Alcalde por motivo de charlas en La Reina: “No soy mano derecha de nadie”

La respuesta del periodista no fue el punto final de la discusión. Un rato después fue la propia Alcalde quien le respondió a Pino las afirmaciones que hizo en su comentario.

“No soy mano derecha de nadie. No intente desviar el tema”, respondió. “Fui concejala de Las Condes y conozco perfecto cómo funcionan sus favores políticos y tratos directos”, sumó, advirtiendo de la situación que “dos municipios históricos de la UDI que han hecho lo que han querido con los recursos públicos”.

El mensaje de Alcalde no quedó en el aire, puesto que Pino volvió a responder. Para ello adjuntó una captura de pantalla en la que aparece Alcalde junto a Pérez en la Sala de la Cámara. “Tiene razón @isidoraalcalde. No estabas a la derecha de Catalina Pérez (actualmente en prisión preventiva por corrupción), sino a su izquierda“, retrucó.

Y luego cerró con que llamaba la atención que “siendo concejala en Las Condes, no reparara en que desde hace años realizo clases allí —al igual que en muchas otras comunas—. ¿No lo consideró relevante? ¿No lo fiscalizó cuando era tu pega hacerlo? ¿O es que ahora quieres hacer un tema de tu campaña? Piénselo bien, colega. Este mundo es pequeño y las explicaciones pendientes son muchas. El #CasoConvenios aún no se cierra”.