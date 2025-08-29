Exministro del Deporte de Bachelet se reúne con el comando de Jeannette Jara y la candidata prepara anuncio de nuevos rostros temáticos

El exministro Pablo Squella se reunirá esta tarde con el comando de Jeannette Jara para abordar el programa en materia deportiva. Los equipos de la candidata comunista preparan un anuncio de rostros temáticos para los próximos días.

Este viernes a las 19:00 el equipo programático de Jeannette Jara convocó a una reunión para ver temas vinculados a “Deporte, bienestar y salud”. El mismo ejercicio que se ha llevado a cabo con otras áreas como Cultura, que es encabezado por la diputada Ana María Gazmuri, o el de Mujer, por Laura Albornoz.

Para la reunión se le pide a los partidos convocar a representantes que puedan abordar las diferentes materias, crear grupos de coordinación a través de WhatsApp y profundizar el programa que ya entregó para la primera vuelta.

Según fuentes del comando de Jara, se está preparando un anuncio con nuevos rostros temáticos -en áreas que no se ha profundizado aún- para los próximos días. Esto, además, ayudaría a darle al comando un aire a la campaña en medio de las tensiones que ha tenido la campaña producto de las diferencias entre la directiva del Partido Comunista, Jara y el resto del oficialismo.

En esa línea, durante la tarde de este viernes llegarán al comando figuras del mundo del deporte para abordar el programa en la materia.

Por ejemplo, Nicole Sáez, exsubsecretaria del Deporte entre 2014 y 2018, está convocada al comando. Sáez, actualmente, se desempeña como jefa de la división de desarrollo social y humano de la Gobernación de la Región Metropolitana.

También participará Pablo Squella, exministro del Deporte entre 2016 y 2018 y quien tiene una larga trayectoria en el deporte: fue atleta, representó a Chile en los Juegos Olímpicos, y ha asumido cargos dirigenciales en distintos rubros deportivos, como la Comisión Nacional de Control de Dopaje, el Centro de Alto Rendimiento (CAR), entre otros.

Durante este año en sus redes sociales había anunciado el intento de reunir firmas para ser candidato a diputado como independiente.

En todo caso, no está claro que Squella asuma un rol protagónico en el comando, ya que hoy será la primera reunión en que participa.