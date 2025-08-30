Newsletter Poder: Candidatura de Jeannette Jara quiebra al Partido Comunista

Juan Diego Montalva escribe sobre los hechos que marcaron la semana en una nueva publicación del Newsletter Poder.

¡Buenas! Comenzará septiembre y aumenta aceleradamente la temperatura política. Mucho que analizar.

Increíble. Explicamos la estrategia de la dirigencia del Partido Comunista para perjudicar la campaña presidencial de su compañera Jeannette Jara. Molestia en el oficialismo por efecto que tendrá esta disputa para las parlamentarias.

Mala noticia para el fiscal clave del caso Hermosilla que filtró información en caso de narcotráfico. La Corte Suprema aceptó querella de capítulos en su contra. Fiscal Carlos Palma está a pasos de su destitución.

Frente Amplio copa cargos en Ministerio de Hacienda tras salida de Mario Marcel. Directora de Presupuestos logra convocar a importantes líderes de su partido. Sorprende que cercano a Giorgio Jackson asuma como jefe de gabinete de ministro Nicolás Grau.

Pero como siempre hay más cosas. Oposición venezolana y sus amigos chilenos se reúnen en Santiago para discutir posibilidades de salida del régimen de Nicolás Maduro. Cuesta entender que José Antonio Kast y Elisa Loncon compartan opinión sobre el Acuerdo de Paz y Entendimiento. Hay preocupación por futuro de la Comisión de Hacienda del Senado.

Analizando a Donald Trump. Fue a partir de la pobreza de la discusión en Chile que la semana pasada mencioné como novedad el cambio copernicano del ex neoconservador Francis Fukuyama que lleva años advirtiendo sobre el populismo y se ha transformado en uno de los analistas críticos de Donald Trump. Recomendamos dos textos.

