Nueva tragedia en el Monumental: hincha falleció tras caer desde un techo en la previa del Superclásico

Un fanático de Colo Colo perdió la vida en el recinto de Macul, luego de caer desde una techumbre. Según la versión preliminar que se maneja, el accidente ocurrió mientras el hombre intentaba cambiarse de tribuna.

Una nueva tragedia sacude al Estadio Monumental. Este domingo, en los minutos previos al arranque de la versión 198 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, un hincha albo cayó desde un techo, lo que derivó en su fallecimiento.

De acuerdo a la versión preliminar que se maneja dada a conocer por 24 Horas, este fanático de Colo Colo cayó desde gran altura, mientras se intentaba cambiar del sector Galvarino -uno de los codos del estadio- hacia la tribuna Cordillera.

El hombre, de 39 años, fue trasladado al Hospital de La Florida Doctora Eloísa Díaz, donde fue sometido a ejercicios de reanimación, sin embargo el impacto y la gravedad de sus heridas lo llevaron a perder la vida a eso de las 15:31 horas.

Este hecho se da justo cuando Colo Colo volvía a jugar con aforo completo en el Estadio Monumental, es decir, con 42 mil personas en las tribunas.

En este caso, es preciso consignar, que se trató de un aforo de hinchas albos en su totalidad, ya que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no autorizó la presencia de público visitante, en este compromiso válido por la fecha 22 del Torneo Nacional 2025.

Cabe recordar que la última vez que Colo Colo tuvo aforo completo en el Estadio Monumental, fue el pasado 10 de abril, cuando recibió al club brasileño Fortaleza por la Copa Libertadores. Es decir, el día de la tragedia que le costó la vida a dos hinchas colocolinos: Mylan Liempi, de 12 años, y Martina Pérez, de 18.

Eso sí, en la citada ocasión las muertes ocurrieron en una zona exterior a las dependencias del estadio de Colo Colo. En esta oportunidad, el fallecimiento se produjo dentro de las instalaciones del recinto ubicado en la comuna de Macul.