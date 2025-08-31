Una pésima última campaña, sin títulos y con Gareca como referente: así llega Fernando Ortiz a tomar la banca de Colo Colo 

El DT argentino de 47 años fue oficializado como el reemplazante de Jorge Almirón. Su último antecedente es para el olvido: en 17 partidos dirigidos en el Santos Laguna de México acumuló 14 derrotas. Más allá de eso, cuenta con buenas referencias. En suelo azteca dirigió a dos gigantes como lo son América y Monterrey, con los que alcanzó buenos números, pero no pudo levantar trofeos. Su carrera como DT profesional arrancó en 2017 y, hasta la fecha, aún no sabe de títulos.

Colo Colo tiene nuevo entrenador. Tras la salida de Jorge Almirón por la mala campaña en la temporada 2025, la directiva de Blanco y Negro aprobó la contratación de Fernando Ortiz, entrenador argentino de 47 años.

Ortiz, quien como futbolista se desempeñó como defensa en clubes como Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, América de México y Vélez Sarsfield, entre otros, firmó un contrato hasta diciembre de 2026 con el “Cacique”.

Se trata de un entrenador que gran parte de su carrera como entrenador la ha desarrollado en México. Eso sí, en sus comienzos dirigió en Argentina y en Paraguay.

Su periplo como DT comenzó en la reserva de Estudiantes de La Plata en 2016, pero su primer desafío profesional fue en 2017 al mando del Sol de América en Paraguay. Tuvo un breve paso por Sportivo Luqueño (2018) y luego regresó al ya mencionado Sol de América.

Tras sus años en Paraguay sin grandes números, pasó un tiempo sin club, hasta que en enero de 2022 se hizo cargo de la Sub-20 del América de México. En marzo de ese mismo año, tras el despido del argentino 2021 del primer equipo de las “Águilas”, tuvo la misión de tomar la banca del equipo más poderoso de Norteamérica.

En América (2022-2023) dirigió en 113 partidos, alcanzó un 66,66% de rendimiento y llegó a tres semifinales, pero no pudo alcanzar títulos. Eso sí, sus buenos números le permitieron tener revancha en otro gigante azteca como lo es el Monterrey.

Con “Rayados” (2023-2024) dirigió 99 encuentros, logró un 63,39% de rendimiento y llegó a dos semis. Pero nuevamente no supo de títulos.

En su tercer equipo en México como DT, en el Santos Laguna -el que había defendido como jugador-, vivió una realidad muy distinta. Asumió a fines de 2024 y en mayo de 2025 fue despedido por malos resultados. La campaña fue para el olvido: 17 partidos dirigidos, 14 derrotas, un empate y solo dos victorias, completando un pobre 13,72% de rendimiento.

“Me despido de Santos Laguna con dolor y decepción no por decisión mía ni de mi cuerpo técnico. Mi querido club y yo no estamos en la misma sintonía de querer caminar juntos hacia adelante. He dejado pasar muchas situaciones y decisiones por amor al club”, fue parte de lo que manifestó Fernando Ortiz tras cerrar esta aciaga etapa, su más reciente antecedente antes de asumir en Colo Colo.

Con Ricardo Gareca como referente

En su etapa como jugador, Fernando Ortiz tuvo la oportunidad de ser dirigido por Ricardo Gareca, precisamente en Vélez Sarsfield. Según sus propias palabras, aquella experiencia bajo el mando del “Tigre” fue fundamental para tomar la decisión de ser DT.

“Gareca fue lo que me faltaba para decidirme al máximo a ser entrenador. Ricardo tiene una sabiduría y capacidad tremenda como entrenador. Se lo remarco siempre”, declaró Ortiz en conversación con el podcast “Habrá Señales” hace un poco más de un mes.

Ortiz no se quedó ahí con sus elogios a Gareca e incluso destacó su paso por la Roja. “El manejo que tuvo en la etapa en la selección de Chile fue extraordinario. Saber comunicar en el momento exacto, con ese temple tranquilo de saber que la situación no era la indicada, pero él respondía con respeto y actitud. Me saco el sombrero por Ricardo”, estableció.