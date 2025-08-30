Plantel femenino de Colo Colo se fue del Claro Arena sin poder utilizar las duchas: UC afirma que “la delegación visitante no quiso esperar”

Una insólita situación vivió el plantel femenino de Colo Colo en el Claro Arena, en el marco de su visita a la UC por la Liga Femenina. Tras quedarse con el triunfo por 1-0, las "albas" tuvieron que trasladarse hasta el Estadio Monumental para poder tomar un baño. Por si eso no bastara, también tuvieron complicaciones con la iluminación del camarín. "Cuando llegó la utilería al estadio, el recinto estaba sin energía y se les explicó que se debía a ajustes en curso del sistema", reconocieron desde Cruzados sobre este último punto.

El plantel femenino de Colo Colo vivió una insólita situación en su reciente visita a la Universidad Católica en el Claro Arena. Luego del triunfo 1-0, las “albas” no pudieron utilizar las duchas del remodelado recinto ubicado en San Carlos de Apoquindo.

Ante ello, las dirigidas por la brasileña Tatiele Silveira tuvieron que trasladarse hasta el Estadio Monumental para poder tomar un baño. Por si eso no bastara, el staff de utilería de Colo Colo tuvo complicaciones con la iluminación de camarín, al momento de su llegada al Claro Arena.

Ante estas situaciones que fueron advertidas por Radio Cooperativa, desde Cruzados, sociedad anónima que administra el club de fútbol de la UC, emitieron respuesta.

En cuanto a la situación de las duchas, desde la concesionaria presidida por Juan Tagle comentaron que “se les explicó que esto requería de un tiempo mayor al habitual con el agua circulando para que tomara temperatura, pero aparentemente la delegación visitante no quiso esperar retirándose del Claro Arena”.

Respecto a la complicación con la iluminación del camarín visitante, desde la UC expresaron que “en efecto, cuando llegó la utilería al estadio, el recinto estaba sin energía y se les explicó que se debía a ajustes en curso del sistema. Cuando las jugadoras llegaron al estadio el problema se había ya solucionado”.

Junto con ello, desde Católica manifestaron que “nuestro nuevo estadio es un espacio que se ha puesto en marcha recientemente y varios de sus sistemas están en proceso de ajuste, lamentamos que en vez de destacar el Claro Arena como un nuevo recinto, moderno y disponible para el fútbol femenino, se busque destacar estas fallas”.

Cabe consignar que esta visita de Colo Colo a la UC por la fecha 22 de la Liga Femenina, ocurrió el domingo 24 de agosto, y terminó con triunfo por 1-0 en favor de las “albas”. El único gol del encuentro fue obra de la seleccionada nacional Mary Valencia.