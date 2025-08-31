¿Por qué no se suspendió el Superclásico tras la muerte del hincha de Colo Colo? 

Un fanático albo, de 31 años, falleció tras caerse desde un techo en el Monumental, en los instantes previos al partido entre Colo Colo y Universidad de Chile. "Hicimos una evaluación rigurosa y se determinó que no era aconsejable la suspensión del partido", fue parte de lo que explicó Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana.

En los minutos previos al arranque del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile de este domingo en el Estadio Monumental, un hincha cayó desde más de tres metros de altura, situación que terminó provocando su muerte.

Pese a este lamentable incidente, el partido válido por la fecha 22 del Torneo Nacional 2025 se jugó con normalidad y terminó con triunfo 1-0 en favor de los locales, gracias al gol de Vicente Pizarro.

Suspender el partido fue una opción analizada por las autoridades, sin embargo el delegado presidencial en la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, manifestó que no se cumplían las condiciones para tomar aquella determinación.

“De inmediato una vez que es conocido el fallecimiento de esta persona, por supuesto se hace un análisis riguroso de todas las medidas que corresponde tomar y, adicionalmente, se monitorea todo el contexto de funcionamiento del estadio, de la hinchada y de todos los fenómenos aledaños. Y en este contexto, uno de todas las cursos de acción que se evalúan es la de eventualmente suspender el partido. Sin embargo, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la suspensión de un partido tiene algunos requisitos obligatorios establecidos por la ley”, declaró Durán.

“Uno de ellos es que haya una alteración grave del orden público y el segundo de ellos es que efectivamente la evaluación técnica de la operación policial para tomar una medida de este tipo lo justifica. Hicimos una evaluación rigurosa y se determinó que no era aconsejable la suspensión del partido. Y como ustedes pudieron observar, el partido se desarrolló hasta el final de manera adecuada desde el punto de vista del comportamiento de los hinchas y desde el punto de vista de lo que ocurrió en las inmediaciones del estadio”, añadió.

En ese sentido, el delegado presidencial remarcó que “suspender el partido efectivamente podría haber significado una alteración mayor y, por supuesto, una operación policial con otras complejidades”.

Cómo ocurrió el accidente y posibles sanciones a Colo Colo

Al entregar detalles respecto a cómo ocurrió este accidente, Gonzalo Durán explicó que “en una conducta que estimamos temeraria y que hemos pedido reiteradamente a las hinchadas que no realicen, este hincha intentó cambiar de ubicación dentro del estadio, desplazándose por una cornisa ubicada a tres metros de altura. Intentó desplazarse por sobre unos cables, se resbaló, cayó, quedó herido”.

“Se dispuso de inmediato que una de las cinco ambulancias dispuestas para acompañar cualquier contingencia, le brindara atención médica y fue trasladado al Hospital de La Florida y con posterioridad, después de múltiples esfuerzos del equipo médico de reanimación, finalmente este joven falleció”, continuó.

Al ser consultado sobre posibles sanciones a Colo Colo, el delegado presidencial comentó que “por supuesto que en situaciones tan lamentables como esta, se tienen que determinar con detalle todas las circunstancias. Y en ese proceso, por supuesto que hay que determinar si hay o no responsabilidad del club organizador, o si hay condiciones físicas del estadio que de algún modo o no han contribuido de manera adecuada a proteger la seguridad. Eso es materia de investigación”.