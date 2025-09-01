Buen manejo del plantel, ofensivo y confianza en los juveniles: las características de Fernando Ortiz, el nuevo técnico de Colo Colo

Este lunes será presentado el nuevo técnico de los albos, que nunca ha ganado un título y viene de tener una decepcionante temporada en el Santos Laguna, en donde solo obtuvo dos triunfos. Ahora llega con la misión de meter a los albos en competiciones internacionales.

Por Benjamín Delgado, DLT Sports.

El triunfo de Colo Colo por 1-0 contra Universidad de Chile en el Estadio Monumental, fue el último partido al mando de la dupla interina compuesta por Hugo Gonzalez y Luis Perez. Este lunes, Fernando Ortiz asumirá en la banca de los albos, para reemplazar a Jorge Almirón.

Su llegada se dio tras la aprobación unánime del directorio del cuadro albo durante el día sábado. Este anuncio no dejó indiferente a los jugadores que han sido dirigidos por Ortiz y se expresaron a través de redes sociales.

Los comentarios positivos tras la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo

En la publicación de su perfil de Instagram donde anuncia su llegada al club, múltiples jugadores le han comentado. Desde el golero mexicano, Guillermo Ochoa; al campeón del mundo, Oscar Ruggieri; o también jugadores con recorrido como Roger Martinez, o el argentino actual Racing, Luciano Vietto. Se suma también Sergio Canales, el jugador del Monterrey que comentó “Top” en la publicación de Colo Colo.

Estos comentarios no han sido los únicos. El actual defensor albo, Sebastián Vegas fue consultado luego del triunfo ante Universidad de Chile sobre su opinión del nuevo DT. “Me tocó tenerlo en Monterrey. Es un tipo serio, trabajador, con un cuerpo técnico muy preparado. En mi experiencia con él, me parece que es una buena persona, son cosas que suman”.

Otro de los que reaccionó a la llegada de Fernando Ortiz al Cacique fue José Domingo Salcedo. El “Mingo”, que tuvo un paso muy recordado por los hinchas en Colo Colo, fue pupilo de Ortiz durante su etapa en Sol de América entre el 2017 y el 2018. En su cuenta de Instagram entregó referencias positivas tras la oficialización del nuevo DT albo y escribió “¡Qué gran profesional está llegando a Colo Colo, sobre todo excelente persona!”.

Tal cómo se ve en las reacciones de su llegada a Chile, el Tano es conocido por ser un entrenador cercano a sus jugadores y que tiene un buen manejo del plantel. Algo que le hará falta en un equipo que cuenta con figuras de renombre como Arturo Vidal, o seleccionados nacionales como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

Iván Zamorano habría jugado un rol importante en su llegada al club albo, tras dar buenos comentarios sobre cómo jugaban sus equipos. Bam Bam fue comentarista de la Liga Mexicana durante la estadía de Ortíz al mando de los clubes mexicanos. Además del exdelantero del Real Madrid, el exfutbolista chileno y actual comentarista en México, Fabián Estay, en conversación con Radio ADN, señaló que los equipos del Tano jugaban muy bien y eran verticales.

Juego ofensivo y confianza en los juveniles

Los equipos del nuevo entrenador de Colo Colo destacan por su presión alta. Con una formación base de un 4-2-3-1, a la hora de pasar al ataque, sus equipos se posicionan con un 3-3-4. Por eso, el rol de los laterales será fundamental para el nuevo estratega albo. Esto debido a que ellos son los encargados de sumarse al ataque y sostener la presión alta y verticalidad que quiere el técnico argentino.

Un aspecto que se mencionó en su llegada como un plus, fue su trabajo con los juveniles y el desarrollo de la cantera en sus clubes. En su paso por los Rayados, Ortiz fue el entrenador que más puntos cosechó en fase regular durante su primer certamen, donde finalizó segundo con 33 puntos en el Apertura del 2023. Aunque lo que hay que destacar de ese periodo, es que por las lesiones que debido a las lesiones que estaba sufriendo el equipo mexicano, Ortíz no tuvo miedo a ocupar a los más jóvenes.

Tras vencer al Tijuana por 3-1 en aquel torneo, Fernando Ortíz señaló que siempre se encontraba viendo a los jugadores de la cantera, buscando encontrar nuevos talentos, que en aquel momento, lo ayudaron a cubrir las bajas que había sufrido el equipo. A lo largo de aquel torneo, fueron siete los canteranos del Monterrey que debutaron en la gestión del nuevo director técnico albo. Una materia en la cual están muy faltos en Macul, donde han sufrido por sumar los minutos Sub 21.

Sobre su carrera y estadísticas, el nuevo DT albo debutó como entrenador en el Sol de América de Paraguay el 2017. Posteriormente pasó al Sportivo Luqueño en 2018 y volvió al Sol de América ese mismo año. Su saldo en Paraguay fue de 49 partidos, con 14 victorias, 17 empates y 18 derrotas.

Su paso por México

Tras su etapa en Paraguay, Ortíz estuvo cuatro años sin dirigir. Tras esto, en 2022 llegó a la Sub 20 del América de México, donde tras 8 partidos dirigiendo, subió como DT interino al primer equipo, donde estaría hasta el 2023. Su etapa en el América, en donde dirigió a Diego Valdés, es uno de los mejores pasos que tuvo. Sin embargo, en los tres torneos cortos que Ortíz estuvo al mando, en ninguno pudo alcanzar la final. Se quedó en semifinales durante tres torneos consecutivos.

Posteriormente dirigió al Monterrey, club en el que estuvo hasta el 2024. Las estadísticas fueron de 61 partidos, 35 ganados, 10 empatados y 16 perdidos. Para posteriormente llegar al Santos Laguna en 2025. Este fue su último paso y es el que más ha hecho ruido a los colocolinos. Dirigió 17 partidos, ganó dos, empató uno y perdió 14. Su peor desempeño como entrenador.

De su paso por México, cabe destacar que ya pasó por equipos grandes como lo son el Monterrey y el América. Por lo que, en términos de presión, Ortiz ya está acostumbrado a la obligación de cosechar buenos resultados.

Sin embargo lo que más preocupa es su falta de títulos, situación que no está en el ADN de Colo Colo que es el equipo más ganador en Chile. Fernando Ortiz tendrá la chance en la final de la Supercopa, contra Universidad de Chile -que aún no tiene fecha ni lugar- de poder lograr su primer trofeo.