Carolina Urrejola se suma a TVN y asumirá el puesto de Constanza Santa María en 24 Horas Central

Carolina Urrejola retorna a TVN para integrarse al Departamento de Prensa y conducir 24 Horas Central junto a Iván Núñez, en reemplazo de Constanza Santa María.

Compartir

Tras la salida de Constanza Santa María de TVN, la señal pública anunció a su reemplazo. A través de un comunicado, el canal confirmó el regreso de la destacada periodista Carolina Urrejola, quien se integrará al Departamento de Prensa y ocupará el puesto dejado por Santa María.

Desde el canal destacaron a la periodista por “su credibilidad, trayectoria y capacidad de análisis. Urrejola se incorpora al Departamento de Prensa de TVN para reforzar la propuesta periodística y multiplataforma de la estación”.

En el mismo comunicado señalaron que “Carolina hará dupla con Iván Núñez en la conducción de 24 Horas Central, informativo que este año celebra 35 años de trayectoria como referente del periodismo nacional”.

Los próximos desafíos de la periodista, que hasta ahora se desempeñaba en CNN Chile, serán las elecciones presidenciales y parlamentarias, instancia en la que desde el canal esperan que su experiencia y trayectoria resulten especialmente valiosas para fortalecer la información y el análisis en beneficio de la ciudadanía.

“Estoy muy contenta de volver a TVN, es volver a mi casa. TVN y 24 Horas siempre se han caracterizado por servir a Chile y, desde que existe el Canal 24 Horas, ese compromiso es 24/7. Asumo este desafío con entusiasmo y con el compromiso de aportar desde el periodismo al debate informado y plural que necesita nuestro país. TVN cumple un rol público insustituible en la construcción de una conversación que refleje a toda la ciudadanía”, expresó Carolina Urrejola quien estuvo en el canal en 2003.

Con su incorporación, TVN también busca reforzar su apuesta por el ámbito digital, ampliando su alcance en plataformas y redes sociales para seguir entregando información veraz, diversa y oportuna a las audiencias que hoy consumen contenidos en múltiples formatos y dispositivos, aseguraron en el mismo comunicado.