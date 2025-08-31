“La Corte Suprema debe pronunciarse”: defensa de Rafaella di Girolamo explica nueva acción judicial para insistir en la responsabilidad de Cristián Campos

Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Rafaella di Girolamo, dio cuenta del recurso de queja ante la Corte Suprema, luego del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el sobreseimiento de Cristián Campos. "El fallo recurrido genera un efecto altamente lesivo: invisibiliza hechos acreditados, revictimiza, reinstala la idea de que frente a delitos prescritos es inútil denunciar y debilita la confianza pública en la justicia", fue parte de lo que comentó el representante de la Fundación para la Confianza.

Compartir



La defensa de Rafaella di Girolamo, a cargo del abogado Juan Pablo Hermosilla, anunció una nueva acción judicial para insistir en la responsabilidad de Cristián Campos, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara el sobreseimiento definitivo del actor que fue denunciado por abuso sexual por parte de su hijastra.

Hermosilla, representante de la Fundación para la Confianza, comunicó que presentarán un recurso de queja ante la Corte Suprema, ya que el mencionado fallo del tribunal de alzada “genera un efecto altamente lesivo” y “debilita la confianza pública en la justicia”.

A través de una carta publicada en El Mercurio, Hermosilla dio cuenta de esta acción. Para ello, partió recordando que “tras una investigación sumaria de más de un año y medio, el magistrado Edgardo Gutiérrez dictó un fallo que dio por acreditados los hechos y la participación del querellado en tres episodios de abusos deshonestos, ocurridos entre los años 1989 y 1995”.

Luego, estableció que “el segundo hito procesal fue la apelación interpuesta por la defensa, que planteó un cuestionamiento meramente formal, sin entrar al fondo. La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento por prescripción, sin analizar la prueba ni el fallo de primera instancia, señalando que ello solo corresponde a un juicio”.

“En este contexto, no se puede concluir la culpabilidad, puesto que no hubo un proceso conforme a la ley y los hechos estarían prescritos. Sin embargo, ello no lo absuelve ni lo declara inocente”, remarcó.

Tras ello detalló lo que persiguen con el recurso de queja, manifestando que “el fallo recurrido genera un efecto altamente lesivo: invisibiliza hechos acreditados, revictimiza, reinstala la idea de que frente a delitos prescritos es inútil denunciar y debilita la confianza pública en la justicia. Por eso, creo que la Corte Suprema debe pronunciarse: si perpetuará un modelo de impunidad o, por el contrario, continuará con el criterio establecido luego del fallo Karadima”.

Juan Pablo Hermosilla. Foto: Agencia Uno

El sobreseimiento de Cristián Campos

Este 21 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo del actor por prescripción de Cristián Campos. El tribunal de alzada stableció que no fue jurídicamente posible determinar la culpabilidad del actor.

La decisión, que fue tomada de manera unánime en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue valorada por la defensa de Campos, a cargo del abogado Carlos Cortés.

“Quedamos conformes. Mi cliente está contento. La verdad es que es un alivio infinito para él y su familia. Es como sacarse una mochila gigante que cargaron durante mucho tiempo”, declaró Cortés a The Clinic.