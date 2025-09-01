Más allá del 18 y el costo de festejar: experto propone eliminar los feriados y reemplazarlos por vacaciones para reducir impacto económico

El investigador Miguel Lorca, del Observatorio del Contexto Económico (Ocec) de la Universidad Diego Portales, analizó el impacto económico de los feriados en el país, y evaluó escenarios alternativos de organización del calendario local.

El debate por el impacto de los feriados en la economía resurgió, luego de que la diputada Camila Musante (ind-PPD) anunciara la presentación de un proyecto de ley para declarar como día no hábil laboral el próximo 17 de septiembre, y así extender las Fiestas Patrias.

En el marco de esta discusión, que podría cobrar más relevancia esta semana cuando se defina la admisibilidad de la propuesta, el Observatorio del Contexto Económico (Ocec) de la Universidad Diego Portales analizó el impacto económico de los feriados en el país, y evaluó escenarios alternativos de organización del calendario laboral. Esto, según consigna El Mercurio, con el fin de buscar un equilibrio entre el bienestar del trabajador y la productividad.

En el estudio, elaborado por el investigador Miguel Lorca, se detalla que Chile cuenta hoy con 16 feriados nacionales no electorales -5 irrenunciables- y 3 feriados electorales, ubicándose en el quinto lugar entre los países con mayor número de descansos nacionales. Ese esquema sitúa al país por sobre el promedio de la OCDE y de la región.

Al agregar los 15 días de vacaciones pagadas, que es la norma de la ley laboral que aplica a la mayoría de los trabajadores, se advierte que el país tiene una estructura de descanso remunerado inusual frente a economías avanzadas, países OCDE y el promedio mundial: un 56% proviene de feriados nacionales establecidos por ley.

Loca señala a El Mercurio que “esta configuración, arraigada en tradiciones históricas y religiosas, limita significativamente la capacidad de los trabajadores de autogestionar su tiempo libre y genera costos económicos relevantes para el país”.

Se calcula que el esquema vigente de feriados implica una pérdida de US$1.490 millones (0,44% del PIB), que podría aumentar a US$1.572 millones si se declara feriado el 17 de septiembre, y cercana a los US$2.300 millones (0,62% del PIB) en 2029 debido a la mayor concentración de feriados en días laborales en ese periodo.

La propuesta de mejora a los feriados

El medio antes mencionado indica que en el análisis Ocec se plantea que redistribuir parte de los días feriados hacia vacaciones legales permitiría preservar la identidad cultural, junto con mejorar el bienestar de los trabajadores, la continuidad operativa y el desempeño económico del país.

Se proponen dos escenarios: con 12 días festivos no electorales (promedio OCDE) y compensando con igual número de vacaciones legales, el costo de los feriados disminuiría 35,9% (US$531 millones) en 2027 y 28,5% (US$653 millones) en 2029. Y con 10 días festivos, la reducción sería de 52,4% (US$776 millones) en 2027 y 34,8% (US$798 millones) en 2029.

“Esta redistribución no solo alinearía a Chile con los estándares internacionales, sino que también fomentaría periodos de descanso más prolongados y planificables, lo que favorecería la salud mental y física de los trabajadores y contribuiría a mejorar la retención de talento, la productividad y la competitividad del país en el largo plazo”, apuntó el experto del Ocec.