Claudio Palma y el presente del fútbol joven en Chile: “Hay muchos técnicos no se la juegan por algunos jugadores que deberían tener más continuidad”

El histórico relator de fútbol analizó el presente del deporte rey en Chile y los flancos vigentes del fútbol joven en el medio nacional. "Antiguamente estaba la captación, estaba el fútbol amateur, los nacionales Sub 20, donde iba un tipo de Colo Colo, de la U, de Católica. Eso se ha perdido porque no hay espacios", sostuvo Palma.

En el marco del séptimo capítulo de El Gerente, el podcast de The Clinic conducido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses, el icónico relator, Claudio Palma, se refirió a su vida alejado de los medios de comunicación, el presente del deporte rey en Chile y los flancos vigentes del fútbol formativo.

Sobre este último tema, Palma compartió el análisis que hizo Axel Callís -en el último capítulo del podcast- sobre el fútbol joven en el país, donde el sociólogo afirmó que “la forma de detección para que los niños lleguen a los clubes se transforma en un problema”.

El análisis de Claudio Palma sobre el fútbol formativo en Chile

“Antiguamente estaba la captación, estaba el fútbol amateur, los nacionales Sub 20, donde iba un tipo de Colo Colo, de la U, de Católica. Eso se ha perdido porque no hay espacios. Esto en el fondo, no hay espacios. Acá sacaron a gente, la tiraron en comunas, no hicieron multicancha, no hay desarrollo en los espacios deportivos. Y eso redunda que se perdió lo que se hacía jugar en la liga, agarrar la pelota, jugar en la calle, jugar con la pared. Eso se ha ido perdiendo”, señaló Palma.

Palma enfatiza que “las escuelas de fútbol vienen a suplir, pero en forma recreativa. Yo tengo primas que me dicen ‘tengo a dos chicos, la escuela de fútbol de la U’. Lo que pasa es que el profesor de la U tiene que hacer fuera todos los niños porque ahí se paga una cuota. Y además, el cómo viene trasvasije para llegar a la U es que el tipo de, no sé, Quinta Normal, le diga al jefe de cadete hay uno acá, pero ya perdió dos, tres años”.

En ese sentido, el histórico relator aseguró que “no puedo estar más de acuerdo con Axel. Pierdes dos, tres años en una escuela de fútbol. Si entra a la categoría nueve o diez años, juega con equipos amateur. Esa categoría juega un equipo amateur. De pronto, desde la génesis de esa idea, pudo ser buena. Hoy es pésima, porque llegan a los 13-14 años sin competencia”.

“Le caemos al chico Pizarro. Pero en Colo Colo juega por emergencia, porque los extranjeros tampoco resultaron. Lo de (Lucas) Assadi es una grata noticia. Pero explota tarde. ¿Por qué? Por procesos muy largos y porque, naturalmente hay muchos técnicos que en verdad, de mi punto de vista, no se la juegan por algunos jugadores que deberían tener más continuidad.



