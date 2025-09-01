Cómo José Antonio Neme y Karen Doggenweiler llevaron a Mucho Gusto a ser el matinal más visto de la TV abierta

La dupla de Mucho Gusto, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, es hoy por hoy la líder de las mañanas en la televisión chilena, quitándole la corona a Contigo en la Mañana de Chilevisión, gracias a la química en pantalla, la renovación del formato y un estilo cercano que combina entretenimiento, honestidad y repercusión en redes. Eso sí, los animadores aseguran que no se creen del todo el éxito, conscientes de que todo puede cambiar de un día para otro. En conversación con The Clinic, los animadores abordan el momento del matinal y las claves que los llevaron a alcanzar el primer puesto.

El primer lunes de septiembre tuvo un sabor especial para el equipo de Mucho Gusto, liderado en pantalla por la dupla José Antonio Neme y Karen Doggenweiler. Por segundo mes consecutivo, el matinal logró imponerse en la franja, superando a Canal 13, que se mantiene en el segundo lugar, y a Chilevisión, que cayó al tercer puesto y no ha podido revalidar su título como el programa más visto de la mañana.

En el estudio del matinal de Mega se respira un ambiente grato: en los cortes abundan las risas, las bromas en el equipo y cada integrante sabe de memoria lo que tiene que hacer. Pese a los cambios en el área con la llegada de Juan Pablo González, quien asumió la dirección en mayo de este año, se ajustaron algunos puntos, se apostó con más fuerza por el entretenimiento y se buscó resaltar los atributos de cada uno de los animadores.

Tras finalizar el primer programa de septiembre, la dupla del Mucho Gusto conversa con The Clinic. La complicidad y cercanía entre José Antonio Neme y Karen Doggenweiler desborda la pantalla: se complementan en sus respuestas, pero también respetan los espacios para hablar del otro. Ambos coinciden en que esa química televisiva se debe a que se conocen hace largo tiempo.

Sin embargo, a comienzos de este año la dupla estuvo a punto de separarse. Un enroque de rostros dejaba fuera a Neme del matinal para que asumiera un nuevo rol en Meganoticias Prime, mientras que Rodrigo Sepúlveda ocuparía su lugar. Finalmente, el directorio frenó el cambio, lo que desencadenó una serie de despidos al interior del canal, partiendo por el director ejecutivo Javier Villanueva.

A pesar del terremoto interno, los animadores le restan dramatismo al episodio. “Nosotros no lo vivimos como una crisis”, dice Doggenweiler, y agrega: “En el Mucho Gusto siempre estás pensando en el día siguiente. Entonces tienes que rearmarte rápidamente, así que creo que se tomó una buena decisión al permitir que siguiéramos juntos”.

Por su parte, Neme recuerda aquellos días —en el que incluso fue despedido en vivo por sus compañeros— como “un episodio del canal que había que mirar con cautela. Sabíamos que no era ni nuestra responsabilidad ni nuestra decisión”.

Los números ganadores

Según cifras entregadas por el canal, el matinal promedió 379.393 personas por minuto entre el 1 y el 31 del mes pasado. En tanto, Canal 13 alcanzó un promedio de 325.008 personas por minuto, Chilevisión llegó a 333.239, y TVN registró 167.834.

A pesar de las alentadoras cifras y de haberle quitado el cetro a Contigo en La Mañana, que este año apostó por la dupla Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui, Neme asegura que no se cree del todo el éxito absoluto.

“Tú puedes ganar una semana y a la siguiente te puede ir pésimo. Puede ser que el canal de la competencia tenga una parrilla que se encienda por alguna razón, por algún contenido. Puede ser que a la competencia le haya resultado mejor un entrevistado o un panelista, y eso cambia el eje completamente. Entonces, de verdad, yo lo vivo como un triunfo diario. Me encanta que se prolongue en el tiempo, obviamente”, comenta el periodista.

Para Neme el rating en el Mucho Gusto no es todo y destaca otros atributos del programa que lo tienen tranquilo y que considera son más de largo plazo y menos vulnerable a la industria.

“La identidad, la viralización y las repercusiones de las opiniones que se dan en el programa. Entonces, todo eso a mí me me hace percibir que el programa es un producto importante en la industria de hoy día. Más allá si sacaste el primer lugar o el segundo, incluso el tercero, un día o dos días”, reflexiona Neme.

Para los animadores, ese es un punto a favor frente a la competencia: que su programa pueda generar repercusión, ser replicado en otros medios y viralizarse. También consideran que la honestidad es uno de los atributos que los ha mantenido en los primeros lugares del rating.

“Conversando con la gente creo que se valora mucho la honestidad. El otro día una señora me decía: ‘Mira, en el caso de ustedes sabemos que son frontales, honestos, que dicen las cosas como son’. Los dos tenemos nuestro estilo y nos complementamos bien”, comenta Karen Doggenweiler.

En post de esa honestidad que han resguardado, es que el canal comunicó que la periodista no sería parte de los de los bloques o debates con foco político y de la carrera por la presidencia para evitar conflictos de intereses, algo que la propia animadores explicó al aire y que justificó para no interferir en posturas y que el propio Marco Enríquez-Ominami, pudiera asistir al programa.

Para los animadores, la receta de este éxito momentáneo es multifactorial. “Nadie alcanza una buena sintonía por una sola razón”, aseguran. Entre los atributos destacan que el formato parece estar más ordenado, más nítido, con menos gente, menos voces, mayor claridad en la conducción, y en un tono bastante amable dentro de lo duro que puede llegar a ser la contingencia.

Neme un personaje

Así como la dupla valora que ciertos momentos del programa logren viralizarse en redes sociales, el histrionismo del conductor —que se expresa en su indignación frente a entrevistados o panelistas— también consigue llegar a personas que ni siquiera ven el espacio.

La animadora es la primera en responder a la pregunta de si considera que ese personaje se puede agotar. Karen Doggenweiler recuerda que hace algunos día encontró unas imágenes de archivo de su compañero en una nota en el Vaticano donde mantiene la misma forma.

“Yo creo que no hay sospecha, pero si alguien osa sospechar, está la evidencia de que el Jose siempre ha sido así. Y es súper bueno, porque es un poco lo que le pasa a muchos chilenos; a todos nos pasa de una u otra manera”, dice Karen sobre su compañero.

En tanto, el conductor se reconoce en su estado de “meme” de la televisión abierta. “Yo siempre he sido igual: intenso, medio arrebatado, me río fuerte. La gente dice ‘ay, no, es que está enojado’. Sí, a veces me enojo, pero se me pasa rápido. No sé, es la sangre árabe”, comenta Neme.

Siguiendo con su autorretrato, agrega: “Soy muy teatral en mi vida en general. Yo vivo en una telenovela desde que me levanto hasta que me acuesto. Es una manera lírica, teatral, dramática, telenovela, novelera, showcera, acontecida, como tú lo quieras llamar. Es un estilo, es una forma de ser. Si hay alguien a quien le gusta y le parece interesante, bien. Y si a alguien no le gusta, tiene tres o cuatro u otras alternativas”.

Los temas de violencia en pantalla

Un estudio del Consejo Nacional de Televisión realizado en 2025, que analizó cuatro meses del año 2024, revisó cuáles eran los temas que predominaban en pantalla. La conclusión fue clara: los matinales concentran más del 60% de su tiempo en noticias policiales y políticas, con un fuerte foco en casos de corrupción y delitos sexuales.

Los animadores coinciden en que darle minutos de pantalla a los crímenes responde a un cambio drástico en el tipo de delitos. “Cambió este tema de la delincuencia, empezó una espiral que nos sorprendió a todos. O sea, claramente pasamos del lanzazo, del, no sé, cogoteo, si tú quieres, o del robo de la billetera, a que aparecieran torsos, cuerpos desmembrados, luchas territoriales. Llegó el crimen organizado, que creo que es un fenómeno que efectivamente existe y llegó a Chile. Así que sí intentamos reflejar eso y mostrarlo, porque a todos nos sorprendió”, explica la animadora.

Neme, en tanto, afirma que el es “defensor irrestricto de los contenidos en la tele”. “Hay que mirar programa a programa, contenido a contenido. Esas lecturas simples de ‘los noticieros son culpables’ o ‘la prensa empresarial es culpable’ me parecen una discusión bastante tuitera… y qué lata, la verdad”, dice el animador.

“El país está enfrentando un escenario de seguridad y orden público muy complejo, quizás el más complejo de la historia reciente, con sicarios y situaciones muy extrañas. Y, en realidad, compararse con el resto de América Latina también es bastante inconducente”, analiza el periodista sobre los contenidos de su programa. Y agrega: “Cuando muestras mucho, es porque muestras mucho. Cuando no muestras tanto, es porque hay evasión, porque la tele quiere ocultar”.

¿Qué hubiese pasado?

A seis meses de los frustrados cambios de animadores dentro del canal, José Antonio Neme bromea sobre su fallido paso a Meganoticias Prime: “El noticiero central se perdió una gran figura, básicamente”, dice entre risas. “Yo estoy contento. No sé si fue mejor o peor, nunca vamos a saber cómo habría terminado la historia, porque el What if? es una especulación. Pero, al menos, las cosas como están tienen sentido para el proyecto de canal”.

Por su parte, Karen Doggenweiler sostiene: “Yo quiero convencer a José Antonio de que los matinales son los grandes estelares de la televisión chilena. Nosotros intentamos darles ese carácter. Y creo que lo tienen, porque te permiten transitar por distintas emociones”.

Para cerrar la conversación sobre la relevancia de los matinales en la televisión abierta, Doggenweiler recuerda una anécdota: “Cuando hacía otro matinal muchos años atrás, el expresidente Eduardo Frei nos confesó que lo primero que hacía en la mañana era poner el matinal para saber el termómetro ambiente: cómo estaba la temperatura, cómo estaba el ánimo, el tono que le iba a dar ese día… lo definía justamente el matinal. Así que ahí también hay una gran responsabilidad. Saber que tú le das el tono, el ánimo, lo que la gente quiere saber: desde cómo se viste para salir ese día, si tiene que llevar paraguas o no, hasta cómo enfrenta la situación cotidiana. Creo que los matinales son súper valiosos”, cierra la animadora del Festival de Viña.