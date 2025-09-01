Con críticas a la educación sexual integral y descartando turismo político: el debut de José Antonio Kast Adriasola como carta al distrito 10

El hijo mayor del candidato presidencial se refirió a las críticas que ha levantado su candidatura por el Parlamento. Defendió su vínculo con las comunas del distrito y destacó que es una zona altamente competitiva: "No es como que me hayan mandado a un lugar blindado y asegurado". También dijo no creer que en un futuro Parlamento se presente un proyecto para derogar el matrimonio igualitario y lanzó dardos contra un posible proyecto de educación sexual integral: "Este tipo de educación lo que hace es facilitar la pega a los pederastas".

“Aquí con la versión Temu”. Con esa broma se estrenó ayer José Antonio Kast Adriasola, hijo homónimo del candidato presidencial del Partido Republicano, en su primera entrevista como postulante a un cupo en la Cámara de Diputados, por el distrito 10 (Santiago).

Su candidatura generó una serie de cuestionamientos del oficialismo, que ha acusado “nepotismo” en su inclusión en la lista “Cambio por Chile” —integrada por republicanos, libertarios y socialcristianos—, lo que ha hecho que el propio abanderado presidencial defienda su opción.

Sobre esa controversia se refirió ayer el propio José Antonio Kast Adriasola, en una entrevista en el programa de YouTube Discrepemos, en la que además se le consultó por su postulación en el distrito 10, pese a crecer en otra comuna.

“No es como que me hayan mandado en un distrito blindado y asegurado”

“Crecí en Buin, pero estudié Derecho en la Universidad Católica, estuve cinco años en Santiago Centro. Hoy trabajo, hago clases en una universidad que está en Providencia, vivo en Providencia. No viví acá, pero gran parte de mi vida la he llevado en el distrito”, justificó el hijo del candidato presidencial, quien para asumir esta postulación previamente concluyó un magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago.

Kast Adriasola reconoció que el tener el mismo nombre de su padre “ayuda en ciertas cosas”, pero recalcó que ello también implica “ciertos costos o cierta responsabilidad”. En esa línea, explicó que como esto le concedía cierta ventaja, evitó competir en lugares donde ya hubiera un representante republicano, como ocurría en el distrito 14, de Buin.

“En el 10 tenía cierta cercanía, no había otro republicano, esa era la ventana y había que entrar a competir ahí”, dijo, recordando que por esa zona había salido elegido como diputado Johannes Kaiser en cupo republicano, pero finalmente este se alejó del partido y formó su propio proyecto.

“No es como que me hayan mandado a un distrito blindado ni asegurado”, sostuvo, asegurando que en el distrito 10 “la competencia está muy intensa, nadie tiene su cupo asegurado”.

Kast Adriasola también fue consultado sobre si tenía diferencias políticas con su padre, a lo que contestó que estas no son muchas y destacó que veía a su padre como un referente a seguir. Eso sí, puso énfasis en que tenía como una prioridad las materias relacionadas a la energía y al medioambiente.

Matrimonio igualitario y educación sexual integral

También se le consultó si como parlamentario apoyaría una ley para derogar el matrimonio igualitario, a lo que respondió no creer que algo así se vaya a presentar en el Parlamento. “Las prioridades no están ahí, hoy la prioridad está en la seguridad, reactivavión económica, salud”, dijo.

De todos modos, en asuntos valóricos, dijo estar en contra de avanzar en un proyecto de educación sexual integral (ESI) y ahondó en ello.

“El problema de la ESI es que hipersexualiza a los niños. Porque les estás mostrando, y estos son los manuales que se muestran, los temas que se hablan con los niños, el cómo se aborda con niños de preescolar. Lo que está haciendo es poner un tema que ellos ni siquiera se están preguntando en ese minuto”, dijo.

En ese marco, sostuvo que la educación sexual tiene que ser por etapas. “Tú no partes con un niño de primero básico hablando de las integrales y las derivadas, no, partes con la suma y la resta, que es lo más básico. Lo de la sexualidad debe ser lo mismo. Cuando empiezas a llevar todo el tema de la sexualidad pura y dura a niños de primero básico y preescolar, lo que haces es empezar a hipersexualizar”.

Y añadió: “en los casos de abusos sexual de niños, uno de los indicios para ver si un niño fue abusado o no es saber si está hipersexualizado o no. Este tipo de educación lo que hace es facilitar la pega a los pederastas, porque esa línea divisoria se borra“.