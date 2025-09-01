Alcalde Sichel condiciona apoyo a José Antonio Kast a que existan acuerdos programáticos: “Yo no soy lo mismo que republicanos”

El jefe comunal de Ñuñoa advirtió que era necesario saber si es que "hay un espacio para converger" en la candidatura del abanderado republicano, en caso de que él avanzara a segunda vuelta y no la candidata de su sector, Evelyn Matthei (UDI). "La lógica de la segunda vuelta es que tú llegas a convergencias programáticas, sino para qué", afirmó.

“Son proyectos distintos. La pregunta es con quién eres más distinto“. Esa fue una de las definiciones que dio esta mañana el alcalde de Ñuñoa y excandidato presidencial de Chile Vamos en 2021, Sebastián Sichel (ind.), al abordar la carrera presidencial de su sector y la preferencia que por estas semanas ha mostrado José Antonio Kast, abanderado republicano, que aparece mejor aspectado en encuestas que Evelyn Matthei (UDI), la candidata de la coalición.

Es ese antecedente el que en la derecha se ha puesto sobre la mesa, puesto que en el sector no se ha cerrado el apoyo mutuo que se entregarían Kast y Matthei si es que uno de ellos pasara a segunda vuelta y el otro no.

Si bien el republicano ha reiterado que apoyaría a Matthei sin condiciones —hoy mencionó en Radio Duna que “gane quien gane, que sea de oposición va a contar con el apoyo mío“— en el caso de la candidata de Chile Vamos no ha ocurrido lo mismo, y hasta ahora no ha otorgado una definición de antemano si es que ella no pasara al balotaje.

De hecho, la semana pasada afirmó que los “votos no se traspasan” al ser preguntada sobre ese escenario.

Sichel, por su lado —en conversación con Tele13 Radio— mencionó lo que debía ocurrir para que él pudiera apoyar a Kast. Y, en eso, reiteró lo que pidió en 2021, cuando él era el abanderado presidencial.

“La pregunta es si hay un espacio para converger“, afirmó, y recordó que hubo “harta polémica mía con los republicanos cuando decían (en 2021) ‘bueno, usted le puso condiciones (a Kast)’. Bueno, pero si la lógica de las segunda vuelta es que tú llegas a convergencias programáticas, sino para qué hay segunda vuelta”.

Actualmente, el acalde de Ñuñoa afirmó que no adhiere al 100% con lo que propone Kast: “Lo pondré en números: hay harta frivolidad en los programas de gobierno de José Antonio Kast. Lo dijo ahora: ‘Mire, yo la vez pasada propuse eliminar el Ministerio de la Mujer y no lo tenía claro, las centrales termoeléctricas…’. Hoy me pasa lo mismo con la reducción de los seis mil millones anuales (propuesta del programa de gobierno de Kast). Entonces es obvio que es distinto al programa de Matthei, en el que están técnicos trabajando, se lo toman en serio“.

“¿Es distinta la mirada que tenemos respeto a lo valórico? Por supuesto que es distinta. ¿Es distinta la mirada que tenemos respecto al rol de la dictadura? Por supuesto que es distinta. Por lo tanto no somos lo mismo y es legítimo que así sea”, señaló Sichel.

En el mismo tema, el jefe comunal mencionó que la política, para él, “no es una guerra de barras. Se trata de gobernar, qué vas a poner el programa, cuáles serán tus énfasis, y lo mínimo es que uno tenga esa conversación. Si sólo vamos a pololear los dos porque el que está al lado, no hay ninguna solución en el sistema. Lo que va a provocar es un gobierno ingobernable, porque el definir que el de al frente es malo te sirve para decir ‘no me gusta el de al frente’, pero no te sirve para gobernar”.

“Yo no soy lo mismo que republicanos”, concluyó.

José Antonio Kast. Foto: The Clinic.

Kast y escenario en que la oposición no le apoye: “No lo veo tan dramático”

Mientras Sichel hablaba en una radioemisora, Kast hacía lo propio en otra.

“Primero decir, gane quien gane, que sea de oposición, va a contar, si no somos nosotros, si no soy yo, va a contar con el apoyo mío y de las personas que han trabajado conmigo en la medida que quieran libremente sumarse si gana Evelyn, Johannes (Kaiser) o Franco Parisi”, fue uno de los puntos que enfatizó el abanderado republicano durante la mañana de este lunes.

En lo mismo, afirmó que no veía problemas en que lo apoyaran. “No veo tan dramático esto de que alguien diga ‘yo no me siento más identificado con esta línea’ y que diga ‘yo no voy a apoyar a Kast’. Se ha hecho una batahola muy grande respecto de personas que libremente han señalado que quieren apoyar la propuesta que estamos haciendo nosotros. Nosotros no llevamos un conteo”, sentenció Kast, quien en la última semana sumó el apoyo de un exministro de Sebastián Piñera, además de otros excolaboradores del exmandatario de Chile Vamos.