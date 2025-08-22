“No es un distrito heredado”: La justificación y las condiciones de los republicanos para llevar como candidato a diputado al hijo de José Antonio Kast

José Antonio Kast Adriasola buscará un escaño en el Congreso compitiendo por el distrito 10. En la tienda reconocen que hubo una discusión en torno a si era oportuno postularlo en esta elección, pero se formaron la convicción de que este era el mejor momento y que se había preparado asumir un desafío así. No obstante, se acordó nominarlo en un distrito desafiante y ubicarlo en el último lugar de la lista del pacto. "El cupo se lo va a tener que ganar", dicen en el partido. En la izquierda, como se preveía, han surgido cuestionamientos por "nepotismo".

“Se vienen meses intensos de campaña, pero si hacemos las cosas bien, será el inicio de un período que le cambiará la cara a nuestro Chile“. Ese fue el mensaje que subió a sus redes sociales José Antonio Kast Adriasola luego de que el Partido Republicano lo inscribiera como candidato a diputado por el distrito 10 (Santiago), la noche del lunes.

El hijo mayor del candidato presidencial de la colectividad, José Antonio Kast Rist, se venía preparando hace meses en asumir ese desafío. Por ejemplo, el año pasado concluyó un magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. También había adquirido experiencias más políticas estando a cargo de coordinar a los candidatos del partido de la Región Metropolitana en las elecciones municipales del año pasado.

Su inclusión como candidato, no obstante, había generado una intensa discusión en el partido en torno a si era oportuno presentarlo en esta elección. Fuentes republicanas señalan que hubo advertencias de dirigentes sobre que su postulación podría generar críticas de un supuesto “nepotismo” y que aquello podría abrir un flanco a la candidatura presidencial.

De hecho, en las últimas horas algunas figuras del oficialismo han salido a cuestionar la candidatura de José Antonio Kast Adriasola.

“Kast y su partido han demostrado que son de una hipocresía tremenda. Reclaman contra el nepotismo pero instalan al hijo del candidato presidencial solo por el hecho de serlo“, dijo la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), actual candidata por el distrito 10. La diputada Emilia Schneider (FA), que busca la reelección en esa zona, sumó: “Kast habla mucho de terminar con los pitutos y achicar el Estado, pero no tiene problema en buscar asegurarle un puesto a su hijo en la Cámara“.

En el Partido Republicano, no obstante, rechazan las acusaciones de ese tipo y marcan una distinción al tratarse de una elección popular en la que el candidato debe ganarse su escaño mediante una campaña.

Dentro de la tienda señalan que sería injusto cerrarle la puerta al único hijo de Kast que ha tratado de emprender una carrera política y que se ha preparado para eso.

Distrito competitivo e inscrito último en el pacto

Por lo mismo, indican que se fijaron una serie de condiciones para su postulación. En primer lugar, se optó por que se presente en un distrito competitivo, como es el 10, que reúne a comunas como Santiago, Providencia, San Joaquín y La Granja.

Allí se inscribió junto a un compañero de lista potente, dicen en la tienda, como el exconcejal de Providencia Matías Bellolio. Además, dentro del distrito enfrentará a candidatos de Chile Vamos como Jorge Alessandri (UDI) o Francisco Orrego (RN).

En el Partido Republicano, de hecho, dicen que se pudo optar por enviar a Kast Adriasola a zonas donde podría haber ganado sin mayor dificultad, como podía ser el distrito 14 (San Bernardo), donde su padre fue diputado, o en La Araucanía, donde la derecha suele tener resultados favorables. “El cupo se lo va a tener que ganar, no se lo está dejando Kast”, dicen desde la colectividad.

En la misma línea, algunos marcan diferencias con casos como el de la familia Coloma de la UDI, si se considera que el senador Juan Antonio Coloma, impedido de ir a la reelección, dejará su espacio senatorial en el Maule para que compita por ese cupo su hijo homónimo, el diputado y secretario general de la UDI. Este, a su vez, deja su espacio en el distrito 14 para que postule su hermano Jaime Coloma.

Asimismo, en la colectividad aseguran que a Kast Adriasola no se le protegió como candidato y que como señal se decidió inscribir su nombre en el último lugar de la lista de candidatos del pacto. Lo anterior, debido a que se considera que los candidatos que figuran primeros en la lista suelen ser más escogidos, sobre todo cuando se vota por la “marca” de un partido.

“Otra cosa es decirle usted por ser ‘hijo de’, tiene un veto”

Quien se ha referido abiertamente al caso de Kast Adriasola ha sido Cristián Valenzuela, uno de los asesores más estrechos de Kast. Durante su participación en Tele13 Radio, ayer miércoles, justificó esa postulación: “Esto es elección popular y no es el distrito que le hereda José Antonio Kast, que dejó el Parlamento hace 8 años. Es un profesional, que tiene estudios afuera, que ha trabajado en distintas campañas. Lo otro es decirle usted por ser ‘hijo de’, tiene un veto”.

En la misma línea, negó que se pueda usar el concepto de nepotismo. “Si yo en el gobierno elijo a alguien y lo contrato con plata fiscal, eso para mí es nepotismo. En el límite está el papá que deja el cupo al hijo y donde se transfiere eso. (Pero) José Antonio Kast nunca ha sido candidato en el distrito 10“.