Con más de 45 viñas, degustaciones y música en vivo: Providencia se prepara para la décima edición del Día Nacional del Vino

Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre se llevará a cabo en Providencia la décima edición del Día Nacional del Vino, la que contará con más de 45 viñas y 40 emprendedores. El evento incluirá también música en vivo, degustaciones y una amplia oferta gastronómica.

Este sábado 6 y domingo 7 se llevará a cabo la décima edición del Día Nacional del Vino, dando así inicio al mes de la chilenidad y convocando a miles a disfrutar la cultura vitivinícola local. La actividad se llevará a cabo en Avenida Andrés Bello, entre Pedro de Valdivia y Suecia, y reunirá a más de 45 viñas y 40 emprendedores.

El evento, organizado por Vinos de Chile, tiene como objetivo promover el vino como patrimonio nacional. Además, busca acercar esta tradición a nuevos públicos y visibilizar su calidad, diversidad y beneficios asociados al consumo responsable. Esta edición refuerza la estrategia de la industria de fortalecer a Chile como un destino vitivinícola premium.

Las actividades –que el sábado serán de 12:00 a 21:00 horas y el domingo de 12:00 a 20:00 horas– consisten en la degustación y venta de vinos, música en vivo y stands de emprendedores, foodtrucks y artesanos.

La directora comercial de Vinos de Chile, Angélica Valenzuela, comentó que “el desafío es consolidar esta fecha en la agenda cultural del país, activando viñas, rutas de vino, restaurantes y comercio local, para que cada rincón de Chile sea parte de esta gran fiesta. Queremos que el vino chileno siga siendo un motivo de orgullo y encuentro para todas y todos”.

La Municipalidad de Providencia espera superar los 70 mil asistentes que se registraron en 2024. En esa misma línea, el alcalde Jaime Bellolio señaló que estas actividades “son una oportunidad concreta para apoyar a nuestros emprendedores, dinamizar el comercio local y activar nuestros barrios. Providencia se transforma en un gran punto de encuentro donde la cultura y la gastronomía se unen para generar redes, atraer visitantes y dar vida a nuestros espacios públicos”.

Para degustar los vinos es necesaria la copa del evento, la que puedes comprar aquí.