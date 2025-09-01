De $10.000 a $23.000 la entrada: Conoce los precios de las mejores fondas de Santiago este 2025

Llega septiembre y con él los preparativos de Fiestas Patrias. Los chilenos empiezan a preguntarse dónde celebrarán este dieciocho y cuánto afectará a su bolsillo esta celebración. Conoce las mejores fondas de siete comunas de Santiago y cuál será el costo de su entrada.

Compartir

Con la llegada de septiembre ya se empieza a sentir el ambiente dieciochero en la capital de nuestro país. Todos los santiaguinos se preguntan lo mismo: ¿Cuáles son las mejores fondas y cuáles serán sus precios este año?

Conoce cuáles son los precios para las reconocidas fondas que se realizan en las comunas de Santiago, La Reina, Ñuñoa, La Florida, Independencia, Estación Central y Huechuraba.

Conoce los precios de las fondas para este 2025:

Santiago

La Gran Fonda de Chile del Parque O´Higgins, en la comuna de Santiago, se realizará del 17 al 21 de septiembre. Sus entradas las encuentras a través de TicketPlus. Las preventas ya se encuentran agotadas.

Entrada General: $14.950

Niños (6 a 13 años): $11.500

Adultos mayores: $11.500

El evento contará con artistas como Amar Azul, Los Vásquez, Zúmbale Primo, Leo Rey, Gino Mella, King Savagge, Viking 5 y Los Charros de Lumaco.

La Reina

La fonda Semana de La Chilenidad se realiza hace tres décadas en el Parque Padre Hurtado ubicado en La Reina. Se realizará del 17 al 21 de septiembre y las entradas ya están disponibles a través de TicketPlus. Su primeras preventas ya se encuentran agotadas.

General Adulto: $15.000

General Adulto Mayor: $9.000

Niños (5 a 12 años): $9.000

El evento contará con la presencia del humorista Bombo Fica y Entremares.

Ñuñoa

La clásica Fonda Ñuñoa Corazón de Chile que se realiza en el Estadio Nacional se llevará cabo del 17 al 21 de septiembre. Sus entradas se obtienen a través de TicketPro.

Entrada General: $10.000

Adultos mayores: $5.000

El evento contará con artistas como Américo, Garras de Amor, The Ramblers, Standly y Juana Fé.

La Florida

La Fonda Doña Flor de La Florida se realizará entre el 18 al 21 de septiembre en Walker Martínez 2295. Las entradas ya están a la venta por PuntoTicket y su preventa tiene un valor de $13.800. Mientras que, su precio de venta general ascenderá a los $19.550 pesos.

Preventa 1: $13.800

Preventa 2: $17.250

Entrada General: $19.550

Niños (6 a 13 años): $5.750

El evento contará con músicos como Chico Trujillo, Américo, La Sonora Malecón, Garras de Amor, Ráfaga, Los Charros de Luchito y Rafael.

Independencia

La Fonda Doña Rosa se realizará en el Hipódromo de Independencia entre los días 18, 19 y 21 de septiembre. Los precios serán los mismos que en La Florida, aunque la preventa 1 ya se encuentra agotada. Las entradas se encuentran a través de PuntoTicket.

Preventa 1: $13.800

Preventa 2: $17.250

Entrada General: $19.550

Niños (6 a 13 años): $5.750

Este evento también contará con la presencia de artistas como Los Vásquez, Santa Feria, Américo, Amar Azul.

Estación Central

La Fonda Nómade se realizará en el Centro Cultural Matucana 100 ubicado en Estación Central. Se realizará del 17 al 20 de septiembre. Su entrada la puedes obtener a través de Passline.

Preventa 1: $10.000

Preventa 2: $13.000

Entrada General: $15.000

Esta fonda traerá una mezcla de comedia, cumbia, rock y por supuesto, cueca. Contará con artistas como Camiseta 22, Metalengua, Sepa Moya, Santo Barrio, Dúo Pajarito.

Huechuraba

La Yein Fonda de Huechuraba se realizará en el Parque Ciudad Empresarial del 17 al 20 de septiembre. Las entradas están a la venta a través de PuntoTicket.