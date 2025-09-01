El cara a cara entre Jara y Carmona: la reunión que citó la candidata para superar el cortocircuito en su comando de campaña

El domingo por la noche fue el momento en que los presidentes de los partidos que apoyan la candidatura de Jeannette Jara se reunieron en la casa de Paulina Vodanovic (PS) tras la convocatoria que hizo la abanderada a cada uno de ellos. Allí Lautaro Carmona, timonel PC, aprovechó de explicar sus polémicos dichos que abrieron un flanco al interior del equipo de campaña. ¿La conclusión a la que se llegó? Que todos los partidos están a disposición de la candidata, sin excepción.

Por Rodrigo Córdova y Jorge Palacios

Tazas de café y té sobre una mesa en el living de una casa en Ñuñoa. Alrededor, sentados en silencio, los presidentes de los partidos oficialistas, la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara (PC), su jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS) y el coordinador del equipo estratégico, Darío Quiroga. Por un momento, todos escuchaban al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien explicaba el sentido de sus críticas a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, que provocaron una polémica imprevista por el timonel PC que afectó directamente al comando de Jara.

La cita se llevó a cabo ayer domingo a las 20 horas en el domicilio de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, de quien algunos celebraron su rol como anfitriona. Hasta allí concurrieron las directivas de los partidos oficialistas, luego de que la candidata los citara a la reunión durante el fin de semana, luego de tener una pausa en Santiago de su gira nacional que la ha llevado a recorrer distintos lugares del país. De hecho, el viernes cerró la jornada en Concepción y para hoy lunes tenía previsto estar en Coyhaique.

El objetivo original del encuentro al que citó Jara era hacer un balance de su recorrido por el país, que ha sacado réditos positivos, según dicen integrantes del comando. Asimismo, también dio espacio a otorgar una especie de planificación de la campaña. No obstante, la conversación terminó dominada por la ineludible tensión que se instaló en el comando durante la semana pasada por las críticas de Carmona, que provocaron un cortocircuito en el equipo de campaña de Jara.

Testigos de la instancia comentaron a The Clinic que el ambiente de la reunión fue de buen tono, pero no por ello la conversación fue menos franca. En ese sentido, cada uno de los presidentes de los partidos —excepto dos: Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal) quien se excusó de su inasistencia minutos antes, y Francisco Huenchumilla (DC), que estaba en La Araucanía— tuvo la palabra. Así fue cómo se llegó al turno de Carmona.

Allí el timonel PC se tomó unos minutos para explicar que, en realidad, sus dichos habían sido interpretados de mala manera y que nunca pensó que causarían el revuelo que tuvieron.

Los timoneles presentes —Vodanovic, Constanza Martínez (Frente Amplio), Leonardo Cubillos (Partido Radical), José Toro (PPD, en reemplazo de Jaime Quintana—, Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Flavia Torrealba (FRVS)— escucharon a Carmona, pero fue la candidata la que intervino e indicó que lo relevante era concentrarse en temas de la campaña y no en disputas políticas.

De hecho, cuentan conocedores de la reunión, en la instancia se estableció el compromiso por parte de todas las directivas en la candidatura de Jara. Más tarde, a la salida de la casa de Vodanovic, fue la propia Jara quien, abordada por la prensa, reconoció con los últimos episodios incómodos de la candidatura fueron abordados y que “fue una muy buena reunión”.

La propia Vodanovic contó esta mañana, en Radio Universo, que no hubo “animadversión” contra Carmona y que, de hecho, “él manifiesta todo su apoyo desde el partido a la candidatura”. Lo anterior a pesar de la conocida resistencia del timonel PC al nombre de Jara.

Como sea, fueron varios integrantes los que valoraron los términos de la reunión e, incluso, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de la campaña, dijo que se daba “por zanjado las diferencias que pueden haber habido”.

“Somos nueve partidos políticos, tenemos distintas visiones, pero al igual que en una familia donde hay distintas posiciones, acá lo que nos une es algo más importante; poder lograr darle dignidad y tranquilidad a las personas en materia de salud, de educación, de vivienda. Y eso es lo que está haciendo la candidata”, remarcó.

Jeannette Jara y Lautaro Carmona. Foto: The Clinic.

Foco en el resto de la gira

Hasta ahora, al interior del equipo de la candidatura de Jara se guarda una apreciación positiva respecto a la gira por el país que inició la exministra del Trabajo.

Entre los puntos positivos que se destacan es que Jara ha logrado “permear” en localidades a través de los locatarios o gremios representantes en las zonas. Y si bien en un inicio se tenía temor con que hubiera rechazo por parte de algunas personas a sostener encuentros con la candidata —por su afinidad política—, aquello no ha ocurrido, señalan desde el comando.

Además, resaltan que la modalidad de la gira les ha permitido tener un desplante suave sobre la agenda, pero que, además, puede generar retornos positivos que favorecerían a Jara el día de la elección.

En tanto, sobre el debate que tiene agendado para el 10 de septiembre en Chilevisión, al interior del equipo señalan que aún no está sobre la cabeza de la exministra del Trabajo. Ese día compartirá espacio con José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.