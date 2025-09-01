Tribunal Electoral revisa solicitud que podría rechazar candidatura de Jadue y el antecedente de ME-O que podría favorecer al exalcalde

El representante del PC conocerá hoy el veredicto de la institución, luego de que miembros de Renovación Nacional solicitara la revisión de su candidatura en el marco de la investigación judicial que enfrenta. El equipo jurídico de Jadue está optimista dado que contarían con un antecedente favorable: en 2021, Marco Enríquez-Ominami atravesó una situación similar, logró mantenerse en carrera gracias a la gestión de su abogado, Ciro Colombara, el mismo que hoy defiende a Daniel Jadue.

Compartir

Cuando marquen las 14:30 horas, se espera que el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana defina si el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, podrá ser o no candidato a diputado por el distrito 9 en representación del Partido Comunista.

Y es que en medio de su lío judicial por su eventual participación en el caso farmacias, que lo tiene hoy en arresto domiciliario total, ha suscitado críticas, incluso del oficialistas, dado que en caso de que este la investigación avance, se podría ver afectada su participación en busca de un escaño en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, antes de que avanzara la investigación del Ministerio Público, Renovación Nacional dio salió al paso y a través de su abogado, Marcelo Brunet, presentaron una solicitud de inhabilidad ante el Tribunal Electoral.

Según dicho documento, que se sustenta en el artículo 16 de la Constitución, la solicitud del abogado apunta a que el hecho de estar acusado de un delito de pena aflictiva hace que el ciudadano pierda el derecho a sufragio y, por ende, se perdería también el derecho a optar por un cargo de elección popular.

Y es que el 28 de agosto el tribunal ratificó la calidad de Jadue como “acusado” y agendó la audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 8 de octubre. Los supuestos delitos por los que se investigan al exedil de Recoleta son: fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal.

El antecedente que juega para a Jadue

No es primera vez que un candidato se ve en esta situación. El ahora candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, pasó por una situación similar en 2021.

Ese año, abogado Mario Esquivel quien militaba en esa época en el Partido Republicano, ingresó una solicitud al Tribunal Electoral para que se impugnara la candidatura de ME-O, a propósito del proceso judicial que atravesaba el candidato por el caso OAS.

En esa investigación la Fiscalía acusó al candidato presidencial de rendir ante el Servicio Electoral gastos de campaña que habrían sido irregulares y que alcanzarían los $180.000.000 en nombre del PRO, por servicios publicitarios de la empresa de Warner, y $170.800.000 a nombre de Enríquez – Ominami.

Si bien en esa instancia el Tribunal Electoral acogió la solicitud de Esquivel, el abanderado presidencial apeló y finalmente logró llegar a la papeleta.

Con este antecedente en mano, el equipo jurídico de Jadue goza de cierta tranquilidad, aseguran fuentes cercanas a ese círculo. Y es que el abogado encargado de llevar a Jadue a la papeleta es Ciro Colombara, el mismo que vio el caso de ME-O en 2021 y logró que su nombre apareciera en las urnas.

Además, según explican desde el círculo del exalcalde, luego de la revisión del Tribunal Electoral, existen dos instancias más de apelación: el Tricel y el Tribunal Constitucional.