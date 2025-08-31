Veto a Juan Andrés Lagos, el interés por Cataldo y el intento fallido de pasar la página: el choque de poderes en el PC que golpea a Jeannette Jara

La abanderada del oficialismo pasó por la peor semana desde que inscribió su candidatura ante el Servel, luego de que en su propio equipo de campaña se cruzaran palabras por motivo de las polémicas declaraciones del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en contra de Mario Marcel. La situación dejó entrever la lucha por la influencia en la colectividad, que ha tenido efectos colaterales en la candidatura con definiciones ya tomadas, como dejar fuera a la mano derecha de Carmona en el partido.

Por Jorge Palacios y Rodrigo Córdova

31 de Agosto de 2025

No fueron muchos los segundos que pasaron desde que Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista (PC), dejó de estar al aire en Radio Cooperativa —el martes de esta semana— y decidió tomar su celular para responder la seguidilla de mensajes que le llegaban al dispositivo móvil por lo que había dicho solo minutos antes en la radioemisora.

En ese espacio había cuestionado duramente el rol del senador Ricardo Lagos Weber (PPD), uno de los voceros de campaña de Jeannette Jara (PC), la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), lo que provocó un cortocircuito interno.

“Lo que uno esperaría es que hable de la agenda de la candidata, y no que esté dándole respuesta a los presidentes de los partidos, porque no le compete esa función“, fue lo que sostuvo Figueroa luego de que el legislador cuestionara al timonel PC, Lautaro Carmona, por tomar distancia de la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, lo que para Lagos Weber era una muestra de que Carmona se encontraba “aportillando” la candidatura de Jara.

En el entorno de Figueroa rápidamente comenzaron a dar cuenta de lo que significaban las declaraciones que la secretaria general del PC había emitido esa mañana. Sin ir más lejos, dejaban a la vista una fisura al interior del comando de la candidata y, a su vez, desviaban la atención sobre Jara, quien hace dos semanas inició una gira por el país para desplegar su agenda. O sea, se estaba opacando a la candidata, en tiempos en que su nombre se ha estancado en distintas encuestas, lo que ha llevado a que sea alcanzada por José Antonio Kast.

Fue por ello que al celular de Figueroa no dejaban de llegar preguntas de qué fue lo que ocurrió en la radio y por qué lo hizo. “Era necesario”, respondía la secretaria general del PC de vuelta.

El puntapié de Carmona y la defensa del PC a su líder

El domingo pasado Lautaro Carmona se conectó desde México —país que visitó para reunirse con los líderes del partido Morena, la tienda que gobierna— al programa del que periódicamente es parte en Radio Nuevo Mundo, medio de comunicación afín al PC. Allí comentó lo que había sido la noticia de la semana: la renuncia de Marcel al Ministerio de Hacienda. Y aunque el oficialismo lamentó la salida del expresidente del Banco Central del Gobierno, el timonel del PC nadó contra la corriente y transparentó su posición.

Fue así como dijo que Marcel había tenido “muchas observaciones a su gestión”, las que llegaron a ser “críticas” por parte de los trabajadores públicos, quienes cuestionaban por qué no había más presupuesto. “Siempre topamos en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social“, afirmó Carmona.

La frase del timonel PC causó molestia e irritación en los partidos de Gobierno. Y es que en el sector no lograban dar razón de por qué Carmona salía a “torpedear” —otra vez, dicen— la posición de la abanderada presidencial de su partido, quien, incluso, dedicó una publicación a Marcel realzando su gestión en Hacienda.

Quiero valorar el aporte de Mario Marcel durante estos años de gobierno. Históricamente siempre se habló de las tensas relaciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, pero cuando fui ministra, logramos romper esta traba, y conformar una dupla muy positiva para sacar… pic.twitter.com/01uzOhB4RJ August 21, 2025

“Cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos seis meses, cada una de ellas, genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura (…). No colabora realmente. Es como que estuviera incómodo con todo lo que se hizo“, fue la frase del vocero Lagos Weber que terminó por desencadenar el desorden al interior del comando de Jara, a través de la intervención de Figueroa.

Integrantes del PC señalan que el comentario fuera de libreto de la integrante de la directiva PC —tomando en cuenta que desde el equipo del comando de Jara se buscó dejar sobre la agenda la propuesta “Chao préstamo” de José Antonio Kast, la que hasta el propio Gobierno atacó— fue a raíz del malestar inicial que provocó que un personero del Socialismo Democrático cuestionase a las autoridades partido del martillo y la hoz.

Y es que en ello se ha resaltado que desde la centroizquierda han adoptado una postura de “autoridad” que busca superar la influencia del PC en la candidata, cuestión que, señalan desde la tienda comunista, no condice con el resultado que obtuvo la candidata de dicho sector, Carolina Tohá, en las primarias presidenciales del oficialismo, en donde obtuvo un 28% y Jara más que la duplicó en votación.

“Actúan como si hubieran ganado. Son echados para adelante”, comenta un dirigente comunista sobre los personeros del Socialismo Democrático, actitud que fue la que, en parte, provocó la “sobrerreacción” de la secretaria general del PC.

El temor a perder la identidad comunista

Sin embargo, la molestia por la postura tomada por el Socialismo Democrático no es el único argumento que prevalece al interior de las filas comunistas para explicar la ofensiva.

En la tienda política, en los sectores afines a la directiva de Carmona, también se tiene una alerta con respecto a los ejes programáticos de la candidata y de cómo estos han disminuido su tenor en pos de añadir al resto de integrantes de la coalición de gobierno, además de la Democracia Cristiana (DC), para generar comodidad en la alianza.

La muestra más ilustrativa de aquello fue que Jara dejara fuera de sus lineamientos programáticos la discusión sobre el aborto legal —para no provocar conflicto con la DC—, el fin de las AFP —visto como un tema fuera del programa por parte del coordinador económico, Luis Eduardo Escobar—, o el cambio del “salario vital” —como aparecía en el primer programa de gobierno de Jara, realizado por Fernando Carmona, hijo del timonel PC— por el “ingreso vital”, cuestión que fue vista por contrarios a la idea como una acogida de los planteamientos del mundo empresarial por parte de Jara en desmedro de las solicitudes provenientes del mundo sindical con el cual el PC está fuertemente afiatado.

Es por ello que en los sectores fieles a la directiva del PC temen que la flexibilidad de Jara en su programa de gobierno pueda alterar el potencial electoral de sus candidatos al Congreso. O sea, que la identificación del PC con sus electores se pierda y que estos acudan a otros nombres para que les representen en la papeleta.

Por lo mismo, sostienen integrantes de la colectividad, es que Carmona aparece contrariando a Jara: para poner sobre la mesa la identidad del partido para que el mismo no vea distorsionada su esencia.

Juan Andrés Lagos, histórico de las campañas a nombre del PC, vetado del comando

En junio de 2024, Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y actual candidato a diputado por el distrito 9, tuvo su audiencia de formalización en el Centro de Justicia. La Fiscalía Centro Norte lo acusaba —y acusa— por cinco delitos relativos a corrupción por su administración de las farmacias populares.

Como una forma de mostrar apoyo hacia su figura, hasta la sede judicial llegó Carmona y Juan Andrés Lagos, mano derecha del timonel y entonces asesor de la Subsecretaría del Interior. La situación llevó a que Manuel Monsalve, quien se desempeñaba como titular de la subsecretaría en ese mes, llamara la atención a los adherentes a Jadue que no actuaran como “barrabravas” ni ejercieran presión sobre el Poder Judicial.

Por eso y más, argumentan al interior del equipo de Jara, es que la candidatura ha decidido tomar distancia de esos nombres. Tanto así que Jara tomó acciones y definió, según señalan a este medio, que Lagos no sea parte en ninguna instancia de la campaña, a pesar de ser parte de la comisión política del PC —que Jara también integra—, rol por el cual ha participado de en los comicios electorales que han existido en los últimos años, como las municipales, los plebiscitos y la elección de consejeros y convencionales constituyentes.

En el comando no se ha visto con buenos ojos las intervenciones de Lagos. Y es que en las últimas semanas el exasesor de Interior ha decidido defender a Rusia en el conflicto que este país tiene con Ucrania —en tiempos en que la posición del Gobierno ha sido en favor del presidente ucraniano Volodimir Zelenski—, ha acusado que hay una intervención mediática a favor de occidente, y también ha afirmado que Cuba, si no “sufriera” el bloqueo estadounidense, sería un país modelo en el mundo.

En la situación también pesa el estrecho vínculo de Lagos con Carmona, quien en marzo fue uno de los liderazgos que resistió que el nombre de Jara fuese la abanderada del partido, y de quien era sabido su apoyo a Daniel Jadue, a quien ha promovido como candidato a diputado a pesar de tener una difícil situación judicial en contra por la que integrantes del oficialismo han cuestionado su cupo.

Es aquello lo que también ha pesado en el comando de Jara, y por lo cual la propia candidata ha otorgado definiciones. Cuando fue la semana de nominaciones parlamentarias, la exministra del Trabajo dejó claro su punto de vista sobre la candidatura del exalcalde.

“Hubiese preferido que se dedicara a su defensa judicial“, dijo la abanderada del oficialismo al ser consultada por la inscripción de Jadue como candidato del PC, dichos que, hasta ahora, no han sido replicados por el exalcalde.

El tironeo entre Jara y La Moneda por Cataldo

Dentro del comando de la candidata oficialista evalúan distintas opciones para dejar atrás las polémicas con la directiva del PC. Entre ellas, han observado que en La Moneda existen cuadros que podrían facilitar una relación más fluida entre el comando y, particularmente, con Carmona.

De hecho, miembros del equipo han revelado que su intención es que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), deje La Moneda para sumarse a la campaña de la abanderada. Incluso, la propia Jara le ha manifestado al secretario de Estado que le gustaría que en algún momento se integrara al comando. Sin embargo, estas mismas fuentes precisan que aún no se ha tomado una decisión, pues advierten que la determinación recae exclusivamente en el Presidente Gabriel Boric.

Cataldo, además de ser un militante ajeno al bloque de Jeannette Jara —aunque mantiene una buena relación con ella—, tiene parentesco con el presidente del PC. Su esposa, Danae Prado Carmona, consejera regional de la Región Metropolitana, es sobrina de Lautaro Carmona. Por lo mismo, la cercanía familiar entre ambos podría contribuir a distender los ánimos en el comando.

Con todo, la visión de La Moneda no coincide con las aspiraciones de la candidatura presidencial. Fuentes en Palacio comentan que una eventual salida de Cataldo no está en los planes, pese a conocer de estos diálogos. La prioridad del Ejecutivo, aseguran, es la tramitación del proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado e instala el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, la tarea de Cataldo es sacar adelante esa agenda, por lo que, según afirman, “no hay posibilidades” de que se produzca una pronta salida.

En medio del escenario de tensión generado entre Carmona y el comando de Jara, el propio Cataldo optó por defender al timonel PC de las críticas que surgieron desde el Gobierno por el episodio.

El martes, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fue consultada en 24 Horas por los dichos del líder comunista sobre el exministro Marcel. Su respuesta fue clara: “Lautaro Carmona podría guardar algunas declaraciones”.

El viernes, en Radio Infinita, Cataldo respondió: “Lo que yo jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarde, que se quede callado”, línea argumental similar a la que expuso Juan Andrés Lagos en una entrevista en YouTube.

Y agregó que las críticas desde La Moneda a los presidentes de partidos “son un límite con el que debemos tener mucho cuidado, por varias razones. Primero, porque los partidos constituyen una parte significativa del ethos de un gobierno y de su quehacer. La mayoría de nosotros somos militantes de alguno de esos partidos y, además, tenemos un rol”.

Ese mismo día, fue la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien salió a poner paños fríos. En Radio Infinita llamó a los funcionarios a “tener mucha templanza” y a no olvidar que “lo importante respecto a la tarea de Gobierno es llamar a los partidos y a sus propias autoridades a abocarse en una unidad de propósito en torno a la agenda legislativa en la que estamos trabajando”.

Vallejo: la pieza clave en Palacio

La ministra vocera no es un nombre ajeno en las conversaciones sobre cómo resolver el panorama de la candidatura de Jara.

Entre dirigentes oficialistas Vallejo es vista como un posible refuerzo para el comando. Sin embargo, desde La Moneda descartan que esa opción esté vigente. Si bien en un diseño inicial de la candidatura se evaluó su arribo en una etapa avanzada de la campaña, la configuración actual del gabinete lo hace inviable, dicen.

Tras la salida del ministro Marcel, Vallejo se convirtió en una de las dos ministras originales que permanecen en el comité político, junto a Orellana. Más aún, después de la partida de Carolina Tohá y de la propia Jara, su peso dentro del gabinete se ha incrementado, aunque siempre ha sido una de las colaboradoras más cercanas al Presidente. Con este escenario, sostienen en Palacio, una eventual salida de Vallejo tiene escasa proyección.

Si bien en La Moneda reconocen preocupación por la tensión entre Carmona y el comando de Jara, esperan que la solución provenga del propio PC y de la candidatura, pues consideran que se trata de una disputa interna del partido.

Incluso, hay quienes en el Gobierno no descartan que las intervenciones de Carmona respondan a una estrategia política de resguardo en caso de que Jara no gane las elecciones. De llegar a La Moneda, indican personeros del Ejecutivo, la hegemonía en el PC quedaría en manos de la exministra del Trabajo. Pero, si pierde, el sector de Carmona —el mismo que respalda al exalcalde de Recoleta y candidato a diputado, Daniel Jadue, y que quedó fuera de la definición presidencial— mantendría el control del partido.

“Si Jara pierde, el jaduismo sigue vivo”, presagia un funcionario de La Moneda.