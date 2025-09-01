“La fe está intacta”: Los Cóndores buscarán dar el golpe en Montevideo y remontar la final sudamericana que entrega un cupo a Australia 2027

La selección chilena de rugby se medirá este sábado contra Uruguay en el partido de vuelta por el cupo directo a la Copa del Mundo. Después de la derrota por 28-16 en la primera llave en Chile, los Cóndores tienen que ganar por una diferencia de 13 puntos para clasificar a Australia 2027. "Sabemos que tenemos el juego y la calidad para llegar a su zona de definición. Tenemos que ajustar un par de detalles y creo que con eso podemos salir victoriosos", comentó Matías Garafulic.

El pasado fin de semana, la selección chilena de rugby cayó por 28-16 ante su par uruguayo en la final de ida de las clasificatorias sudamericanas, que entrega un cupo al Mundial de Australia 2027. A pesar de estar en varios pasajes del partido con un jugador más, los Cóndores no pudieron frente a la experiencia de los Teros en el Estadio Municipal de La Pintana y tendrán que buscar un inédito triunfo por 13 puntos en Montevideo para acceder directamente a la Copa del Mundo.

Durante esta jornada, los dirigidos por Pablo Lemoine viajaron a Uruguay para preparar el partido de vuelta en tierras charrúas. “Hablamos mucho hoy día. Analizamos harto el partido, estamos viendo cuáles fueron nuestras fortalezas y debilidades, en qué nos equivocamos. Y preparar el partido desde ahí. Un poco repasar, ser bien críticos y preparar el mejor partido del año“, señaló a ESPN Alfonso Escobar, tercera línea de Chile.

“La temática de todos los partidos frente a Uruguay pasará por las formaciones fijas y los ocho de adelante. Las indisciplinas también es algo que hemos trabajado harto. A pesar que hemos mejorado en número de indisciplinas, cometimos penales en zonas muy claves y en momentos muy importantes del partido. Son partes importantísimas del partido y que tenemos que trabajar fuertemente esta semana”, agregó el forward chileno.

Según Escobar, las formaciones fijas y el maul son los puntos a corregir en el partido de vuelta frente a los Teros. “Hay que hacer lo simple bien antes de hacer cualquier cosa más complicada. Preparar bien lo simple, la limpieza de ruck, los carries, los tackles. Después de eso, cuando lo tengamos más afinado y lo tengamos más controlado, quizás preparar algo más complicado. Pero estos partidos se definen por hacer lo simple y los detalles bien“.

“No fue un partido como el que queríamos. Creo que a los chilenos y a nosotros como Cóndores, nos deja en una situación un tanto familiar, no cómoda, pero que en nuestra historia hemos remontado. La fe está intacta“, sentenció “Fonchi” Escobar.

Los Cóndores buscarán dar el golpe en Montevideo

En tanto, Nicolás Bruzzone, coach de defensa de la selección chilena de rugby, aseguró a ESPN que la derrota en la llave de ida fue un resultado duro, pero que el equipo se encuentra bien en relación a golpes y lesionados. “Fue un golpe duro el que recibimos el fin de semana. Ya con la cabeza puesta donde la tenemos que poner. Esperamos un enfrentamiento igual de duro -más todavía- porque sabemos que estamos corriendo un poco de atrás. Pero es una situación en la que ya hemos estado“.

Sobre los puntos a mejorar, como capitalizar con puntos las llegadas a los 22 metros del rival, Bruzzone sostuvo que “sabemos que podemos entrar y llegar a instancias de definición. Obviamente creo que el gran punto a corregir es irnos con puntos cada vez que estemos en esa instancia. Va a ser un desafío, sabemos que el rival se va a preparar para prevenir eso”.

Por último, el centro nacional, Matías Garafulic, afirmó que el resultado del primer partido no fue el que esperaban “pero sabemos que estamos ahí. Se nos puede dar la cosa en un abrir y cerrar de ojos. Sabemos que tenemos el juego y la calidad para llegar a su zona de definición. Tenemos que ajustar un par de detalles y creo que con eso podemos salir victoriosos“.

“Con la esperanza más que abierta, muy confiados en que podemos hacerlo. Contento de que sean dos partidos y todavía tengamos la oportunidad de clasificar al Mundial como América 1”, cerró el back de los Cóndores.

El partido de revancha será el próximo sábado 6 de septiembre a las 15:00 horas en Montevideo. Los Cóndores tienen que ganar por 13 puntos para dar vuelta la llave y clasificar directamente a la Copa del Mundo de Australia.

