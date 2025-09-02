Atado, rapado e incluso quemado por colegas: las denuncias por tortura a extrabajador TEA del Hospital de Osorno

Un extrabajador del hospital con Trastorno del Espectro Autista sufrió torturas con quemaduras con vapor, fue amordazado, desnudado y rapado contra su voluntad en el centro médico.

Por meses, un profesional con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base de Osorno sufrió diferentes tipos de acoso y torturas.

Los registros, tomados en su mayoría por los propios agresores, los cuales fueron difundidos por la Radio Biobío, permiten ver, por ejemplo, cómo entre los acosos se simula, por ejemplo, que el trabajador estuviera —contra su voluntad— realizándole sexo oral a uno de sus agresores.

Pero hay otras situaciones aún más graves, como una ocasión en la que fue amordazado y atado de pies y manos. Otra ocasión se le habría incluso quemado con un limpiador de vapor.

En un video publicado por el medio, se vislumbra cómo le pasan el vapor por el cuerpo, y luego le pegaron al abdomen y a los glúteos la máquina con la intención de quemarlo.

En otra ocasión, la víctima fue sometida a que envolvieran su cabeza con alusa y cinta de embalaje, para luego molestarlo. Lo habrían hecho tomar una planta, le pusieron un oso en su camisa y una estrella, por su “buen comportamiento”.

Crédito: Radio Biobío.

Pese a los llantos y al sufrimiento del trabajador, manifestados en más de una ocasión, los victimarios continuaron acosándolo.

Desnudo y obligado a raparse

Otra vez, lo habrían hecho desvestirse frente a sus compañeros para, una vez desnudo, sus colegas le raparan el pelo contra su voluntad, todos hechos que ocurrieron al interior del recinto médico.

Crédito: Radio Biobío.

Si bien los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020, todos los hechos, según comenta el hospital a la radio citada, las torturas quedaron sin sanción alguna para los agresores.

“Los hechos ocurrieron entre el 2018 y 2020, ocasión en que la Dirección de ese entonces realizó un primer proceso de sumario y que no arrojó sanciones administrativas para los implicados”, dijo el centro asistencial en un comunicado.

Sin embargo, sostuvieron que en 2024 la dirección del hospital recibió nuevos antecedentes y se dispuso la reapertura del sumario, junto con una denuncia al Ministerio Público “por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito”.

“Este proceso actualmente se encuentra en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables de estos actos, con las medidas disciplinarias correspondiente y ajustadas a la gravedad de los hechos“, agregaron.